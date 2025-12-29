El Hospital de Cruces se mantiene como el mejor centro de Euskadi en 2025, seguido del Hospital Donostia

Resultados en Euskadi del IEH (Índice de Excelencia Hospitalaria) del Instituto de Coordenadas - INSTITUTO COORDENADAS

BILBAO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Cruces ha confirmado este año su liderazgo como mejor centro de Euskadi, seguido del Hospital Universitario Donostia, según la nueva edición del Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) elaborado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA).

El IEH, que evalúa la calidad asistencial, la innovación y la transformación de los centros hospitalarios tanto en el ámbito estatal como autonómico, mantiene estable la clasificación en Euskadi respecto a 2024, ya que todos los hospitales vascos repiten posiciones en el 'Top 5'.

De nuevo este año, el Hospital Universitario de Cruces, que encabeza el ranking de los cinco mejores hospitales en Euskadi, ha reafirmado su liderazgo como referente hospitalario de la Comunidad autónoma.

Le siguen el Hospital Universitario Donosti, en segunda posición, y con la tercera posición, el Hospital Universitario de Galdakao. La clasificación se cierra con la Policlínica Gipuzkoa, en cuarto puesto, y la Clínica IMQ Zorrotzaurre, en quinto lugar.

El ranking anual IEH en el conjunto de España, que este año celebra su décima edición, confirma de nuevo "el liderazgo ininterrumpido desde hace una década" del Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz, que ha sido reconocido por "su consistencia en calidad asistencial, innovación y gestión" y se consolida como "un referente en el sistema sanitario europeo".

Según el vicepresidente ejecutivo del ICGEA, Jesús Sánchez Lambás, España cuenta con "uno de los sistemas hospitalarios más robustos y sólidos de Europa, capaz de combinar excelencia clínica, investigación médica avanzada y una atención cada vez más orientada al paciente".

En su opinión, "el reto ahora no es solo mantener esa calidad y capacidad de adaptación a escenarios cada vez más complejos", sino garantizar que "la innovación, la eficiencia y la humanización de la atención lleguen realmente a los pacientes y se conviertan en valor tangible para la sociedad, anticipando las tendencias".

En este contexto, ha asegurado, la Fundación Jiménez Díaz "se ha consolidado año tras año como un referente", demostrando "su liderazgo y su visión estratégica" al evolucionar "desde un modelo asistencial al de salud inteligente, integrando investigación, digitalización, gestión eficiente y humanización de los cuidados".

MADRID Y CATALUÑA

En la edición 2025 del IEH, completan el Top 5 el Hospital Universitario La Paz, que repite el segundo puesto, y el Hospital Universitario Vall d'Hebrón, que sube del cuarto al tercer lugar.

El Hospital Universitario Gregorio Marañón desciende del tercer al cuarto puesto y el Hospital Universitario Clínico San Carlos se mantiene en la quinta posición.

Completan el Top 10 del presente año el Hospital Clinic de Barcelona, que repite el sexto lugar, seguido del Hospital Quirónsalud Barcelona (séptimo) y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (octavo), que ascienden dos posiciones. Tanto el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (noveno puesto) como el Hospital Universitario Sagrat Cor de Barcelona (décimo), entran por primera vez en el Top 10 del IEH a nivel nacional.

En la presente edición, Madrid es, de nuevo, la Comunidad autónoma con más hospitales presentes en el ranking, con cuatro en el Top 5 y cinco centros en el Top 10 del IEH 2025 General. Le sigue Cataluña, con cuatro centros, y Andalucía, que vuelve a estar representada con un centro.

El Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) analiza los centros hospitalarios españoles públicos y privados con mayor compromiso con la calidad y la sostenibilidad de un sistema de salud universal.

Para elaborarlo, el ICGEA tiene en cuenta parámetros como la calidad asistencial, el servicio hospitalario, el bienestar y la satisfacción percibidos por el paciente, así como la capacidad innovadora, la atención personalizada y la eficiencia en el uso de los recursos asignados.

Para la realización de este último análisis, el ICGEA ha realizado 2.300 encuestas a profesionales del ámbito de la salud en España procedentes de distintos hospitales.