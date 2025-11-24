El Hospital Universitario de Álava incorpora un robot entrenado en humanización para el área de pediatría

VITORIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bioaraba, el Instituto de Investigación Sanitaria del Gobierno Vasco, ha incorporado un robot con tecnología entrenada en humanización con el objetivo de mejorar la experiencia de las niñas y de los niños hospitalizados en el área de Pediatría del Hospital Universitario de Álava (HUA)-Txagorritxu mediante la tecnología y la empatía.

Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con la OSI Araba de Osakidetza y con el apoyo de la Fundación Vital Fundazioa, ha sido presentado este lunes en un acto encabezado por el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez.

La introducción en el entorno hospitalario del robot, del modelo 'Unitree G1 EDU', permitirá desarrollar nuevas formas de acompañamiento emocional, de apoyo educativo y de entretenimiento para pacientes de Pediatría, "aliviando la ansiedad que con frecuencia acompaña las estancias hospitalarias", según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

PROPORCIONES SIMILARES A UN NIÑO

Con una altura de 130 centímetros y un peso de 35 kilos, el 'G1 EDU' presenta proporciones similares a las de una niña o un niño de 9 a 11 años, facilitando una interacción cercana y no intimidante. Equipado con inteligencia artificial, sensores 3D y capacidades de comunicación avanzada, este robot puede interactuar de forma natural con pacientes, acompañarles, explicarles procedimientos médicos de manera sencilla o participar en actividades grupales y educativas.

El proyecto SAAKI se enmarca en la estrategia de innovación de Bioaraba, que busca aplicar las nuevas tecnologías como herramientas de humanización de la atención sanitaria. En una primera fase, el 'Unitree G1 EDU' se integrará en el área de Pediatría de la OSI Araba, donde se valorará su impacto emocional y su potencial para complementar la labor del personal sanitario.

Alberto Martínez ha afirmado que esta iniciativa "supone un avance notable hacia una atención pediátrica más humana y emocionalmente sensible, y evidencia que la tecnología, aplicada con criterio, puede convertirse en un apoyo esencial para el bienestar de los niños y niñas hospitalizados".

Por su parte, la directora de la Fundación Vital Fundazioa, Arantxa Ibáñez de Opakua, ha explicado que este tipo de proyectos son "un ejemplo de cómo la tecnología aplicada con dimensión humana puede ayudar a mejorar la vida de las y de los más pequeños cuando se encuentran en una situación difícil".

NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La implantación del robot 'Unitree G1 EDU' abre la puerta a nuevas líneas de investigación en campos como la rehabilitación pediátrica, la educación sanitaria, la terapia motriz o el apoyo emocional, e incluso a futuras aplicaciones en otros servicios del hospital.

El coordinador de Innovación de Bioaraba, Juan Fernández, ha señalado que "la innovación en salud no solo implica desarrollar nuevas tecnologías, sino integrarlas de forma significativa en los entornos clínicos reales".

En este sentido, ha manifestado que este proyecto "permite generar conocimiento, evaluar impacto emocional y abrir nuevas líneas de trabajo en humanización asistencial desde una perspectiva científica y multidisciplinar".