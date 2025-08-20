Los hospitales de San Eloy y Txagorritxu se incorporan al sistema de información a través de mensajes de móvil

Osakidetza envía 135.883 mensajes de móvil informando de la situación en las áreas quirúrgicas y de Urgencias durante el primer semestre de 2025

VITORIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de San Eloy en Bizkaia y el Hospital de Txagorritxu en Araba han sido los últimos hospitales de Osakidetza en sumarse a la puesta en marcha de 'Eskutik', el nuevo sistema de información a través de mensajes de móvil (SMS) que informa en tiempo real a los familiares y acompañantes de los pacientes de la situación de la persona que ingresa en Urgencias hospitalarias o acude a un centro hospitalario para someterse a una intervención quirúrgica.

En una nota, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha señalado que Osakidetza ha enviado 135.883 mensajes de móvil informando de la situación en las áreas quirúrgicas y de Urgencias de 20.625 pacientes a sus acompañantes y familiares durante el primer semestre de 2025.

En la actualidad, la herramienta se encuentra implantada en las Áreas Quirúrgicas de los hospitales de Santiago, Txagorritxu, Mendaro, Bidasoa, Urduliz, Basurto y San Eloy. Además, 'Eskutik' también se ha desplegado en los Servicios de Urgencias del Hospital de Urduliz y el Hospital Universitario Basurto y en el Hospital de Santa Marina.

Osakidetza prevé el depliegue progresivo de 'Eskutik' en otros centros hospitalarios de la red. Así, en Bizkaia el Hospital Universitario Cruces y el Hospital Galdakao, y en Gipuzkoa, el Hospital Alto Deba, el Hospital Zumarraga y el Hospital Donostia se unirán al proyecto de forma paulatina hasta fin de año.

El Gobierno Vasco ha valorado que la puesta en marcha del sistema de mensajes 'SMS' 'Eskutik' es una muestra de las posibilidades de interacción de la innovación tecnológica y la humanización en el sistema de salud.

TRANSPARENCIA

Según ha destacado Osakidetza, 'Eskutik', al proporcionar actualizaciones en tiempo real sobre el estado de los pacientes, como el inicio y fin de una cirugía o la progresión en Urgencias, "reduce la incertidumbre y la ansiedad de familiares y acompañantes; y ayuda a la humanización del proceso". Además, la transparencia y la comunicación constante a través de 'Eskutik' "mejoran el bienestar emocional de las personas implicadas".

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han resaltado que "la tecnología puede ser un poderoso aliado para mejorar la experiencia y la calidad de vida de todos los implicados en un proceso de salud".