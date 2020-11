Hostelería de Bizkaia dice que el cierre "no es la solución" y critica que no esté ya elaborado el plan de ayudas

El gerente de la entidad dice que no es "de recibo el trato" que se ha dado al sector y vaticina que el futuro es "negro"

BILBAO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, ha afirmado que el cierre de bares y restaurantes "no es la solución" para luchar contra el covid-19, y ha criticado que el plan de ayudas del Gobierno Vasco para el sector no esté elaborado ya.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Héctor Sánchez ha analizado la decisión del Gobierno Vasco de adelantar desde este sábado el toque de queda a las 22.00 horas y de cerrar los establecimientos hosteleros para luchar contra la pandemia de covid-19.

Según ha manifestado, el sector ha hecho "las cosas bien" para evitar la propagación del coronavirus y ha subrayado que "no hay datos concretos" para afirmar que el cierre de la hostelería sea "la solución al problema". "Cataluña lleva 15 días con la hostelería cerrada y los contagios no han disminuido, mientras que en Madrid mejora su situación sanitaria y no ha cerrado los bares", ha ejemplarizado.

Tras afirmar que desde la asociación siempre han defendido que la hostelería "no es la culpable de esta situación", ha advertido de que fue algo que reconoció el propio lehendakari en su declaración de este jueves pero, "sorpresivamente, adoptan la decisión de cerrar el sector, aparentemente sin tener la culpa".

"Para nosotros, sanitariamente es difícil discutir determinadas decisiones, pero sí pedimos que se articule un plan concreto. No vale con decir que se van a estudiar medidas de ayuda, porque esto tarda tiempo en concretarse, y los profesionales del sector deben hacer frente a sus pagos", ha valorado.

Sánchez, que ha reconocido que es difícil de concretar cuántos cierres de negocios se han producido hasta la fecha, ha advertido de que la decisión adoptada por el Ejecutivo llevará a que muchos que "aguantaban a duras penas, lo van a tener complicado" de cara al futuro.

Según ha aseverado, los ERTEs suponen, además, "una especie de trampa" ya que pese a ser para muchas empresas "la única opción", supone asumir un compromiso de mantenimiento del empleo de seis meses adicionales que pueden llegar a mayo de 2021.

"Si a un hostelero le garantizan que para entonces tendrá un nivel de actividad cercano a una situación de normalidad, ningún problema, pero es complicado", ha sostenido, al tiempo que ha incidido en que el Gobierno Vasco debía haber tenido concretado el plan de ayudas para aplicarlo "ya".

A su juicio, durante el verano se debía haber "controlado" más la situación para sujetar la pandemia y ahora "quien paga las consecuencias es el sector de la hostelería".

Respecto al cálculo de que serían necesarios alrededor de 187 millones de euros para garantizar la supervivencia del sector, Sánchez ha indicado que esta cifra correspondía a la situación previa al cierre de mañana sábado, por lo que "esa cifra debería aumentarse".

Asimismo, ha asegurado que el anuncio del cierre para la jornada de mañana supone "un dato más que refleja la insensibilidad y el poco tacto del Gobierno Vasco". "Nosotros pedimos que, si se decidía cerrar, la medida entrara en vigor a partir del lunes, para que las empresas que han hecho acopio de género de cara al fin de semana no tengan que tirarlo a la basura", ha concretado.

A su juicio, no es "de recibo el trato que se ha dado al sector" y ha vaticinado que el futuro es "negro". "Han señalado que articularán medidas de ayuda al sector, pero a la espera de ver con qué nos sorprenden, no soy nada optimista", ha añadido.

Por último, ha subrayado que no valen las líneas de financiación que se ofrecen ya que "no se trata de endeudarse más", al tiempo que ha incidido en que las entidades financieras no están dando préstamos" porque los "balances de la hostelería no cumplen los estándares".