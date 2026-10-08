La huelga convocada por ELA y LAB en el ámbito municipal cierra varios polideportivos donostiarras

Archivo - Instalaciones del polideportivo Paco Yoldi de San Sebastián
Archivo - Instalaciones del polideportivo Paco Yoldi de San Sebastián - DONOSTIA KIROLA - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 8 octubre 2026 10:18
Seguir en

SAN SEBASTIÁN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jornada de huelga convocada por ELA y LAB para este jueves en el sector municipal de Euskadi ha cerrado varias instalaciones deportivas de San Sebastián.

Según informa Donostia Kirola, los polideportivos de Intxaurrondo, Paco Yoldi, Benta Berri y Egia estarán cerrados esta mañana y no habrá cursillos hasta las 15.00 horas.

El resto de instalaciones y las Oficinas de Donostia Kirola permanecen abiertas, si bien es posible que la convocatoria de huelga provoque algunas afecciones en su funcionamiento habitual (suspensión de cursillos, cierres de piscinas, etc).

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado