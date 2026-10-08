La huelga convocada por ELA y LAB en el ámbito municipal cierra varios polideportivos donostiarras

Archivo - Instalaciones del polideportivo Paco Yoldi de San Sebastián - DONOSTIA KIROLA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jornada de huelga convocada por ELA y LAB para este jueves en el sector municipal de Euskadi ha cerrado varias instalaciones deportivas de San Sebastián.

Según informa Donostia Kirola, los polideportivos de Intxaurrondo, Paco Yoldi, Benta Berri y Egia estarán cerrados esta mañana y no habrá cursillos hasta las 15.00 horas.

El resto de instalaciones y las Oficinas de Donostia Kirola permanecen abiertas, si bien es posible que la convocatoria de huelga provoque algunas afecciones en su funcionamiento habitual (suspensión de cursillos, cierres de piscinas, etc).