Hurtado cree "profundamente insolidario" criticar a locales que piden el pasaporte covid

Dice que la implantación durante el puente ha sido "normal, con el respaldo de la ciudadanía y un gran trabajo del sector hostelero"

BILBAO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha considerado "profundamente insolidario" criticar o hacer reseñas negativas de los locales de hostelería que piden el 'pasaporte covid' porque "lo que están haciendo simplemente es cumplir la normativa y preservar la salud de todos".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Hurtado ha reconocido que se dan casos "puntuales y pocos" de mensajes recomendando no acudir a determinados establecimientos que piden el certificado covid, y ha hecho una defensa del sector de la hostelería porque "lo que están haciendo simplemente es cumplir la normativa, como han venido haciendo durante toda la pandemia".

Por ello, ha considerado "profundamente insolidario" que se hagan esas críticas y reseñas negativas a establecimientos que lo que están haciendo es cumplir la orden de la Consejería de Salud y "preservar la salud de todos". Además, ha advertido de que "si esas críticas van más allá y son amenazas, estamos hablando de delitos, por lo que son intolerables y no se pueden permitir".

No obstante, ha insistido en que "son casos puntuales". "Lo que hemos visto es, sobre todo, una implantación con normalidad y apoyada también por la ciudadanía", ha celebrado.

En cuanto a los locales que han puesto letreros informando de que no piden el pasaporte covid, ha dicho que "tienen que cumplir la normativa como los demás" y, en caso de no cumplir, la orden de la consejera de Salud "establece el régimen sancionador". Además, cree que "es insolidario también con los compañeros del sector que no cumplan la normativa como todos".

En cualquier caso, ha asegurado que "lo más habitual ha sido durante este puente una implantación normal, con el respaldo de la ciudadanía, un gran trabajo del sector hostelero". "La implantación ha sido positiva y ahora lo que está en proceso de estudio es poder ampliar a más establecimientos y otras actividades ese certificado covid que entendemos que es positivo", ha apuntado.

Por otro lado, en relación al comportamiento de la ciudadanía, ha insistido en que la normativa "está clara y también hay restricciones dentro de los establecimientos y la mascarilla es obligatoria dentro de los locales". "Tenemos que ser responsables y solidarios con el sector de la hostelería, que lo ha pasado muy mal, y la mejor arma de lucha contra la pandemia que tenemos es la vacunación, y el certificado covid también incita a una mayor vacunación", ha remarcado.

En ese sentido, ha destacado que Euskadi está en un 90% de población vacunada, "lo que es un orgullo en Euskadi y España". Según ha dicho, la ciudadanía ha respondido de forma "muy responsable" y ha advertido, en referencia al cumplimiento de las medidas sanitarias, que los vacunados "también podemos seguir contrayendo el coronavirus o contagiar", por lo que "tenemos que mantener todas las medidas en vigor y ser muy responsables también en los locales de hostelería".