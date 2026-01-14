PSE confía en que la Comisión de Transferencias "se va a producir" y todavía "hay tiempo" para el acuerdo

BILBAO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y secretario general del PSE-EE de Álava, Javier Hurtado, ha confiado en que la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, prevista para este viernes, "se va a que producir" y, en este sentido, ha afirmado que "todavía hay tiempo" para que los trabajos que se están realizando, en los que se ha "avanzado mucho", lleguen "a buen puerto".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el consejero socialista se ha pronunciado de este modo después de que este pasado martes la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, advirtiera de que la celebración de la Comisión Mixta de Transferencias "está en el aire" y denunciara que en el Ejecutivo central haya quien haciendo "reinterpretaciones personales" del acuerdo "oficial e institucional" en torno a los traspasos acordados en julio.

Estas cinco transferencias de competencias se refieren a salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, el seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, y las prestaciones de desempleo.

Pese a las palabras de Ubarretxena, Javier Hurtado ha asegurado que él es "optimista" y considera que "esa reunión se tiene que producir y se va a producir".

El consejero socialista ha recordado que, en las Comisiones Mixtas de Transferencias, "muchas veces se llega hasta el último momento para llegar a esos acuerdos". En este caso, ha asegurado que se está haciendo "un gran trabajo" por parte de los equipos y "se ha avanzado mucho", por lo que confía en que se llegue "a buen puerto de aquí al viernes".

Hurtado ha incidido en que "ese mejor autogobierno luego hay que aplicarlo" y se ha comprobado en otras transferencias anteriores que "a lo mejor el no haber ajustado o el no haber bajado mucho al detalle en algunas cuestiones luego repercute".

Según ha indicado, se trata de "transferencias que requieren de acuerdos complejos, que necesitan mucha seguridad jurídica, que necesitan muchos ajustes, porque luego hay que aplicar esas políticas y ese autogobierno aquí".

"Son acuerdos muy complejos que necesitan de seguridad jurídica, que necesitan de bajar a la letra pequeña y eso es lo que hay que hacer", ha advertido el consejero vasco, que ha confiado en que "todavía hay tiempo para llegar a ese punto final positivo".

Asimismo, ha defendido que "lo que mejor que le viene al autogobierno es que haya un gobierno socialista en Madrid y que esté el Partido Socialista de Euskadi en los gobiernos de Euskadi" y, en este sentido, ha destacado que en el mandato de Pedro Sánchez se van a "hacer más de una veintena de transferencias, frente a las cero" del mandato de Mariano Rajoy. "Los datos están ahí", ha remarcado.

Hurtado ha indicado que desde los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición se viene defendiendo estos "más y mejor autogobierno", aunque "algunos ponen más el énfasis en el más y otros en el mejor". "Pero los resultados están ahí", ha concluido.