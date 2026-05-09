Hurtado rechaza los "intereses de partido y cálculos electorales" y pide al PNV "retornar a la senda de la colaboración"

Jornada de movilidad del PSE-EE de Álava en Vtoria-Gasteiz - PSE-EE

VITORIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Álava, Javier Hurtado, ha defendido la colaboración institucional "sin cálculos electorales ni intereses de partido" y ha pedido al PNV "retornar a la senda del acuerdo, la colaboración y la responsabilidad compartida".

Hurtado ha realizado esta reflexión en el marco de una jornada celebrada por el PSE-EE de Álava en Vitoria-Gasteiz sobre movilidad sostenible y cohesión territorial, en la que los socialistas alaveses han reivindicado la movilidad sostenible como "un derecho y una herramienta de igualdad" y distintos responsables institucionales socialistas han puesto en valor los principales proyectos de transporte público y movilidad que se están impulsando en Álava y Euskadi.

En el transcurso de la jornada, el secretario general del PSE-EE de Álava, Javier Hurtado, ha defendido que "la movilidad no va solo de transporte, va de igualdad de oportunidades, de poder trabajar, estudiar o acceder a servicios públicos" y ha subrayado que "cuando los socialistas están en las instituciones, la movilidad sostenible deja de ser un eslogan y se convierte en realidad".

Hurtado ha destacado que los avances que vive Álava en materia de movilidad "no ocurren por casualidad", sino gracias a la colaboración entre instituciones y a "una visión compartida" desde Europa, el Gobierno de España, el Gobierno vasco, la Diputación foral y los ayuntamientos.

"Ese trabajo coordinado es el que permite que hoy haya más proyectos, más inversiones y más alternativas reales al coche privado", ha señalado.

SOCIOS DE GOBIERNO

Además, el líder socialista alavés ha defendido que "esta colaboración debe ser también la forma de hacer país, de construir territorio y de hacer ciudad". En este sentido, ha reclamado que ese mismo espíritu se mantenga entre los partidos políticos y especialmente entre los socios de gobierno que comparten "acuerdos y proyectos en todas las instituciones".

"No es el tiempo de reproches. Hoy estamos aquí para mirar en positivo. Pero si puedo decir que los socialistas no vamos a anteponer nunca ningún interés de partido al interés del conjunto de la sociedad de Alava y de Vitoria-Gasteiz", ha afirmado.

En ese sentido, Hurtado ha asegurado que el PSE-EE actuará "con firmeza y responsabilidad" en cuestiones clave para el territorio "como la defensa del euskera desde la transparencia, el futuro de Foronda sin demagogias en la recta final de la legislatura o la atención a todas las personas que necesitan apoyo, sin etiquetas". En este sentido, ha apelado al PNV a "retornar a la senda de la colaboración institucional y del interés compartido por Álava".

CONSEJERA DE MOVILIDAD

Durante la jornada, la Consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca, ha puesto el foco en el impulso de las nuevas Cercanías de Álava, que ya han superado los 22.000 viajes mensuales y han incrementado un 35% su uso respecto al año pasado.

García Chueca ha defendido que este nuevo servicio ferroviario "es un ejemplo de cohesión territorial y de apuesta política por un transporte público asequible, sostenible y útil para conectar la Llanada Alavesa con Vitoria-Gasteiz".

La consejera también ha avanzado el inicio inminente de las obras del tranvía a Zabalgana y ha reivindicado la ampliación del tranvía como "uno de los mejores ejemplos de colaboración institucional", además de remarcar el "papel estratégico" que jugarán la alta velocidad y el nodo logístico de Júndiz para situar a Álava "en una posición competitiva clave dentro de Euskadi y Europa".

Por su parte, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha defendido un "modelo de ciudad valiente y sostenible" construido a lo largo de décadas desde políticas socialistas que han transformado la movilidad urbana.

Etxebarria ha recordado hitos como la implantación del tranvía, la reorganización de Tuvisa o el impulso del BEI y ha asegurado que la ampliación del tranvía a Zabalgana "será un proyecto ganador para el barrio y para toda la ciudad".

Por su parte, el diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, Jon Nogales, ha destacado el crecimiento histórico del transporte público foral, que ha pasado de 1,1 millones de usuarios en 2015 a más de 2,7 millones en 2025.

Nogales ha subrayado que este crecimiento ha sido posible "gracias al compromiso político y presupuestario de los socialistas", triplicando la inversión foral en transporte público y ampliando frecuencias, conexiones y servicios en todo el territorio.

Además, el alcalde de Iruña de Oca, Michel Montes, ha reivindicado el transporte público como "una herramienta de libertad y de igualdad de oportunidades" para quienes viven en municipios rurales. "Hoy vivir en un pueblo ya no significa estar más lejos de las oportunidades si existen conexiones eficaces y sostenibles", ha afirmado.

Por último, el PSE-EE ha destacado que la jornada ha servido para trasladar una idea compartida entre todas las instituciones participantes, la de que que Euskadi y Álava "avanzan hacia un sistema de movilidad cada vez más integrado, conectado y sostenible, basado en la cooperación institucional y en el fortalecimiento del transporte público como alternativa real al vehículo privado".