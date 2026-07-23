Archivo - Ignacio Mataix, nuevo presidente de Tubacex a partir del 1 de septiembre - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Tubacex ha acordado con fecha de efectos el 1 de septiembre de 2026 el nombramiento de Ignacio Mataix Entero como nuevo presidente no ejecutivo de la compañía, en sustitución de Manuel Moreu Munaiz, quien dejará la compañía en la misma fecha.

Según ha informado la siderúrgica alavesa, Ignacio Mataix se incorporó a la empresa en abril de 2024 como consejero independiente, ha presidido varias comisiones y ha sido hasta la fecha vicepresidente del órgano de administración. Su trayectoria dentro del Consejo le proporciona un "profundo conocimiento del Grupo, de su estrategia y de los mercados en los que desarrolla su actividad", ha destacado.

El Consejo de Administración y el conjunto de Tubacex han expresado su "más sincero agradecimiento" a Manuel Moreu por su dedicación, compromiso y contribución al proyecto industrial de la compañía durante los once años en los que ha desempeñado distintas responsabilidades dentro del Consejo de Administración.

"Su formación como ingeniero naval, así como su experiencia en órganos de gobierno de compañías como Iberdrola, Iberdrola Renovables y Gamesa, han aportado al Grupo una valiosa visión técnica, estratégica y de gobierno corporativo. Su conocimiento y experiencia han acompañado a Tubacex durante una etapa relevante de transformación, diversificación y desarrollo, contribuyendo al fortalecimiento de su proyecto industrial y de su posicionamiento en mercados de alta exigencia", ha subrayado.

Por su parte, el nuevo presidente, Ignacio Mataix, cuenta con una amplia experiencia en la dirección y transformación de grandes compañías industriales y tecnológicas, con especial conocimiento de los sectores aeroespacial, de defensa, ingeniería y servicios industriales.

Entre 2018 y 2023 desarrolló distintas responsabilidades ejecutivas en Indra, inicialmente como consejero ejecutivo y director general del negocio de Transporte y Defensa y, desde mayo de 2021, como consejero delegado de la compañía. Actualmente es presidente ejecutivo de Serveo.

Anteriormente fue CEO y director general del Grupo ITP durante 14 años, donde desarrolló una parte relevante de su trayectoria en la industria aeronáutica y de defensa. Durante esta etapa también desempeñó responsabilidades como consejero de EUROJET GmbH, presidente de Europrop y presidente de Precicast Bilbao. Previamente había sido director general de Desarrollo Corporativo de SENER, uno de los principales grupos españoles de ingeniería y tecnología.

Mataix inició su carrera profesional en ABN Amro Bank, donde llegó a ocupar el cargo de 'managing director' en Londres, y posteriormente fue director general y consejero delegado de ANM AMRO SA, SVB. Es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por ICADE y cuenta con formación ejecutiva internacional en IESE Business School.