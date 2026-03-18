Igor Arroyo (LAB) afirma que a Confebask le conviene abrir una mesa de negociación para el SMI propio el día 24

Archivo - El coordinador general Igor Arroyo en la sede LAB - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de LAB, Igor Arroyo, ha afirmado que a Confebask le conviene abrir una mesa de negociación sobre el salario propio en la Comunidad Autónoma Vasca en la reunión convocada por los sindicatos para el día 24 de este mes, lo mismo que reclamarán al día siguiente a la CEN en Navarra.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Arroyo ha señalado que la huelga general de este martes por un SMI propio, convocada por ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde, mandó "un mensaje de esperanza" en un contexto internacional "realmente duro", en el que "la guerra, la intervención imperialista y la ley del más fuerte es lo que impera".

"Frente a ello, tenemos una realidad, y es que en Euskal Herria hay una parte muy importante de la sociedad, una parte mayoritaria de la clase trabajadora que apuesta por otro modelo económico y social, por un modelo más justo, por un modelo que tenga a la vida de las personas en el centro y no tanto a los beneficios de una minoría. Y yo creo que eso es una buena noticia", ha añadido.

A su juicio, hay "una clase trabajadora competente, con capacidad de trabajar, pero también de reivindicar". "En primer lugar, los cambios económicos y sociales se van a sustentar en Euskal Herria y desde Euskal Herria. Es aquí donde hay una correlación de fuerzas mejor, un sindicalismo que tiene la capacidad para organizar, movilizar y luchar por mejorar las condiciones de vida y de trabajo, y es aquí donde existen competencias para hacerlo", ha asegurado.