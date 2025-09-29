El II Congreso Internacional sobre Cristóbal Balenciaga reunirá en Getaria a expertos internacionales en su obra

SAN SEBASTIÁN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Cristóbal Balenciaga, en respuesta a "su necesidad como promotor de la investigación sobre la figura y la obra" de Cristóbal Balenciaga, ha organizado la segunda edición del Congreso Internacional sobre el modista, que tendrá lugar entre los próximos jueves y viernes en Getaria (Gipuzkoa).

Según han explicado desde el museo Cristóbal Balenciaga, este congreso académico, de proyección internacional, quiere ser "una plataforma en la que se expongan los trabajos y propuestas de investigación, innovadoras y de calidad, sobre la figura" y el legado del modista en sus múltiples dimensiones -personal, empresarial, creativa, técnica-, así como investigaciones que analicen los diversos contextos biográficos, culturales y de trabajo en los que Balenciaga se desenvolvió.

Esta nueva edición quiere "consolidar y mejorar" los logros obtenidos en el primer Congreso celebrado en 2020, en versión online, y reúne a algunos de los más reputados académicos, investigadores y estudiosos de la moda histórica y contemporánea, profesionales de la educación en moda y de la comunicación de moda para presentar 24 novedosos estudios sobre Cristóbal Balenciaga entre las más de 60 propuestas recibidas de instituciones académicas e investigadores de todo el mundo.