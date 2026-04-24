El 'II Mapa de Servicios Sociales de Álava' prevé un aumento del gasto corriente de 94 millones de euros en 2030

Archivo - El diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA - Archivo

VITORIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'II Mapa de los Servicios Sociales del Territorio Histórico de Álava', que se encuentra en la última fase de elaboración, prevé un incremento de la demanda de servicios y prestaciones, tanto de competencia municipal como foral, que requerirá el incremento del gasto corriente para su funcionamiento de 94 millones de euros en el año 2030.

El documento plantea pasar de los 269 millones de euros de gasto corriente de 2023 -año de referencia del estudio- a superar los 363 millones dentro de cuatro años, según ha informado la Diputación Foral en un comunicado.

Durante un encuentro en la Diputación Foral de Álava, el Departamento de Políticas Sociales ha compartido con los ayuntamientos del territorio un avance de este documento, que fija las prioridades para adecuar los recursos, servicios y prestaciones a las necesidades de la sociedad alavesa.

El II 'Mapa de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Álava' constituye el instrumento de planificación territorial del Sistema Vasco de Servicios Sociales en el ámbito del territorio hasta 2030, y define la evolución prevista de los principales servicios y prestaciones, así como su distribución territorial.

Para ello, tiene en cuenta tanto las orientaciones de la planificación autonómica, la evolución reciente de la demanda de servicios y las previsiones demográficas y sociales, como la situación actual de la red de servicios sociales en el territorio histórico.

El diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, ha agradecido la participación, implicación y aportaciones de los distintos municipios alavesas en el proceso de definición de la hoja de ruta de los servicios sociales de cara a los próximos años.

Urtaran ha subrayado que este trabajo cobra especial relevancia en un contexto temporal cercano, ya que el horizonte de 2030 "está a la vuelta de la esquina", lo que ha motivado que las instituciones comenzaran a trabajar en esta planificación estratégica hace ya un tiempo.

CAPACIDAD ECONÓMICA

En el encuentro, ha planteado a los ayuntamientos "una reflexión compartida" sobre el plan de financiación del 'II Mapa de Servicios Sociales', teniendo en cuenta la "capacidad económica" de cada una de las instituciones afectadas.

El diputado foral ha explicado que el proceso ha incluido un diagnóstico previo y un amplio proceso participativo con los municipios del territorio, elementos necesarios para elaborar un informe y un documento de trabajo sólidos.

A partir de ahora, se abrirá un plazo para la validación del documento por parte de los ayuntamientos, con el objetivo de confirmar que el 'II Mapa de Servicios Sociales' recoge las principales cuestiones trabajadas de manera conjunta.