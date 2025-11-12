Ikea defiende que la sostenibilidad "no puede ser un lujo", sino que debe ser "accesible y asequible"

(I-D) El director del Basque Energy Cluster, José Ignacio Hormaeche, el director de IKEA Barakaldo, David Cajal, el consejero de Industria, Transición energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco Mikel Jauregi Letemendia y el director de Regulación de I - H.Bilbao - Europa Press

El director de Ikea Barakaldo, David Cajal, ha defendido que la sostenibilidad "no puede ser un lujo", sino "accesible y asequible" para la mayoría de personas y ha indicado que la compañía sueca se marca como objetivos reducir al 50% las emisiones en 2030 y alcanzar un impacto cero en 2050, además de lograr que para 2030 el 100% de sus productos sean de materiales reciclados o reciclables.

Cajal ha participado este miércoles en el panel sobre 'Transición energética y sostenibilidad' en el marco de la jornada organizada por Europa Press Euskadi en Bilbao bajo el título 'Euskadi hacia el futuro. Etorkizunerantz'.

David Cajal ha participado en una mesa junto al consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, el director del Basque Energy Cluster, José Ignacio Hormaeche, y el director de Regulación de Iberdrola España, Patxi Calleja.

En su intervención, David Cajal ha destacado que la sostenibilidad y la eficiencia están "en el ADN" de la compañía sueca, una sociedad que "invierte en innovación".

Tras destacar que en Ikea han sido "pioneros en la política ambiental" y ya a principios de los años 90 tuvieron su primera estrategia ambiental al entender desde el principio que "equilibrar el crecimiento económico invirtiendo en el planeta y en las personas ayuda a tener un negocio más sostenible en el medio plazo", ha desgranado los "ambiciosos objetivos" de Ikea, que pasan por reducir al 50% las emisiones en el año 2030, tomando como base el año 2016, y tener un impacto cero de las emisiones en 2050.

Para lograr esos objetivos, ha indicado, es necesario "trabajar en toda la cadena de valor, con la base de nuestros valores y de nuestra cultura de empresa, lo que empieza desde el diseño de los productos". En ese sentido, se ha referido al "diseño democrático" que guía a los diseñadores de productos de Ikea que se sostiene en cinco ejes: precio, diseño, funcionalidad, calidad y sostenibilidad.

Cajal ha indicado que para 2030 la compañía se ha marcado que el 100% de sus productos sean de materiales reciclados o reciclables. Ahora, ha señalado, la mitad de sus productos ya tienen estas características, como la bolsa azul que "está hecha al 92% de materiales reciclados". "Cada año nos esforzamos por aumentar un 1% o un 2% el componente de estos materiales", ha asegurado, para recordar que han cambiado el packaging de toda su gama y están inmersos en esa transformación, "quitando los plásticos de un solo uso y añadiendo mucho más cartón".

El director de Ikea Barakaldo ha destacado que "el propio paquete plano, que es el origen de la compañía, es una manera de reducir costes que podemos también repercutir en el precio del producto, pero también es una manera de maximizar nuestra logística, con lo cual con menos envíos mandamos más muebles".

TRANSFORMACIÓN DE LAS TIENDAS

Por otro lado, ha destacado cómo se han transformado las tiendas de Ikea y ha asegurado que la de Barakaldo es "un ejemplo", ya que se ha cambiado toda la fachada por eficiencia energética y toda la energía que se consume, el 100%, viene de energía renovable, "con la instalación de 1.200 placas solares que nos dan el 40% de la energía que consumimos".

Además, ha señalado que Ikea Barakaldo se ha adaptado también a los cambios del consumidor con la instalación de 24 cargadores eléctricos para "promover también la movilidad sostenible, porque no es solo la mercancía que movemos, sino también es la huella que dejamos haciendo negocio". "Aquí nos gusta decir que ser un buen negocio es un buen negocio", ha dicho.

SOSTENIBILIDAD

Por otra parte, ha advertido que la sostenibilidad "no puede ser un lujo, que es como muchos lo entendemos", sino que "la sostenibilidad tiene que ser accesible y asequible". En ese sentido, ha recordado que "hace muchos años, cuando todavía no hablábamos casi de las bombillas LED, toda nuestra gama era LED y podías comprar una bombilla en Ikea por un euro, con lo cual reducías el consumo energético por poquito dinero".

En esa línea, David Cajal ha reiterado que la visión de Ikea como compañía es "llegar a la mayoría de las personas y que la sostenibilidad no sea un lujo".

LOGÍSTICA MÁS SOSTENIBLE

Por otro lado, ha reconocido que hacer la logística más sostenible es "uno de los grandes retos que tenemos dentro de nuestro sector y es parte de nuestra transformación". Según ha dicho, en este ámbito ven "el vaso medio lleno, lo que nos permite reconocer todo lo que hemos hecho ya, pero, sobre todo, nos permite identificar todo eso que nos falta por hacer y seguir transformando".

En este caso, ha asegurado, Ikea tiene "una apuesta muy clara por el transporte de mercancía con vehículos eléctricos" y ha señalado que "más de 65%" de sus entregas en España y Euskadi están hechas con vehículos eléctricos.

No obstante, ha precisado que "no es sólo el vehículo en sí, sino que se trata de repensar todas nuestras operaciones y cómo hacemos la logística en este momento".

Cajal ha asegurado que la tienda de Barakaldo es también, dentro de Ikea, "un ejemplo mundial en la parte logística, porque hemos reconvertido y hemos transformado una tienda de 28.000 m2 en un centro logístico, desde donde lanzamos o enviamos el 95% de los pedidos que se hacen online, con lo que hemos reducido las distancias y tenemos un menor impacto".

"Hemos generado más de 150 empleos haciendo esta transformación y hemos creado puntos más cerca del cliente final, con lo cual lo que ha cambiado en nuestras operaciones es que mandamos la mercancía en camiones desde nuestra tienda hasta Jundiz o Astigarraga y desde ahí la última milla la hacemos con furgoneta, con lo cual recorremos menos kilómetros y esos camiones además son eléctricos", ha destacado, para señalar que el pasado año "hemos ahorrado 160 toneladas de CO2 y más de 60.000 litros de gasolina".

Todo ello, ha añadido, "nos ahorra mucho dinero y nos ha permitido recortar los tiempos en los que mandamos la mercancía al cliente final, con lo cual hay otra ventaja más".

En cuanto a los proveedores, ha explicado que han llegado a acuerdos para que "también ese transporte de la última milla sea en transporte eléctrico, con lo cual menos emisiones".

NUEVA TIENDA EN VITORIA

David Cajal ha recordado que a final de este mes Ikera abrirá una nueva tienda en Vitoria, "un espacio comercial que tiene detrás de las paredes 1.200 metros logísticos y es también única a nivel mundial".

Desde esta nueva tienda, ha explicado, "se va a hacer la distribución de todos los sofás, porque tenemos menos espacio, con lo cual es más eficiente preparar cada pedido, y además Vitoria está localizada en un sitio estratégico para nosotros, y de paso ganamos mucho más espacio en nuestra tienda para seguir haciendo envíos, con lo cual en todo ese ecosistema hemos ahorrado tiempo, pero también mucho impacto".

"Tenemos un camino largo por recorrer y aquí el objetivo tiene que ser cómo somos más eficientes y más sostenibles en cada pedido que preparamos", ha concluido.