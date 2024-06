El impacto positivo de los congresos y ferias será el eje del II congreso AFE-APCE en el BEC del 3 al 6 de julio

BILBAO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El II congreso conjunto de la Asociación de Ferias Españolas (AFE) y de la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE), que se celebrará entre el 3 y el 6 de julio en Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo (Bizkaia) con 200 participantes registrados, tendrá como eje el impacto positivo de los congresos y ferias.

Bajo el lema "Legados que transforman; Congresos y ferias: el impacto más allá del evento", el II congreso conjunto de la Asociación de Ferias Españolas (AFE) y de la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE) presenta un programa de contenidos que aglutina a los principales agentes del sector para debatir sobre el efecto económico y social del MICE, la captación de clientes, la IA, la gestión del talento y el liderazgo o la sostenibilidad, entre otros "desafíos" actuales, según ha informado BEC.

En el congreso también tomarán parte representantes de instituciones para las que la industria constituye "un motor e instrumento esencial en la promoción y desarrollo del turismo en sus ciudades y provincias", ha destacado BEC, que actúa como sede y entidad coorganizadora.

El congreso, que cuenta con más de 200 participantes registrados en total, presenta un programa enfocado en dibujar el posicionamiento del segmento MICE y la industria ferial y congresual en España, a través de la creación y unión de sinergias que impulsen su fortalecimiento y favorezcan un mayor impacto económico y representatividad sectorial.

En este sentido, los contenidos están articulados en torno a temas como el efecto económico y social del MICE, la sostenibilidad, la Inteligencia Artificial, lo que valoran los clientes al elegir un recinto o un palacio de congresos, la gestión integral del marketing, la gestión y retención del talento, el liderazgo o las compras y contrataciones como factor estratégico, entre otros retos a los que se enfrenta la industria en la actualidad.

Todo ello será centro de reflexión en diferentes mesas de debate que se complementan con conferencias y espacios para el networking, lo que permitirá "el intercambio de buenas prácticas y experiencias, así como el planteamiento de bases estratégicas y soluciones innovadoras para el futuro y diversificación del negocio", ha apuntado el BEC.

Algunos de los ponentes y expertos destacados que se suman a las diferentes sesiones de trabajo son Oliver Wykes, COO de Wind Europe; Nick Dugdale-Moore, director regional de Europa de UFI (The Global Association of the Exhibition Industry); Jorge García, director de Marketing y Comercial del Valencia C.F.; Pedro Pablo Ramos, formador y especialista en desarrollo de personas, equipos y organizaciones; o Amparo García, COO de Zeus.

Entre otros representantes de la industria ferial y de congresos en el panorama nacional también estarán Xabier Basañez, presidente de la Asociación de Ferias Españolas (AFE), y Sylvia Andrés, presidenta de la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE).

PROGRAMA

El programa contempla espacios para la generación de negocio y oportunidades de colaboración, y un "atractivo" programa social, que comienza el miércoles 3 de julio, con actividades paralelas previstas para que los asistentes puedan disfrutar de la ciudad anfitriona.

En el marco del congreso, durante la cena oficial en el museo Guggenheim, se hará entrega de los premios AFE y APCE, que reconocen el mérito y avalan la gestión de personas y entidades que contribuyen a dinamizar la actividad congresual y ferial.

El evento está patrocinado por diferentes empresas e instituciones, entre ellas, el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia y la Cámara de Comercio de Bilbao.