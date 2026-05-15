Inaugurado en Bilbao el primer centro de entrenamiento profesional de deporte rural vasco de Euskadi

Bilboko Herri Kirol Zentroa, el primer centro de entrenamiento profesional de deporte rural vasco de Euskadi, en el polideportivo de Txurdinaga. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, y la diputada de Euskera, Cultura y Deporte de de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, han inaugurado este viernes Bilboko Herri Kirol Zentroa, el primer centro de entrenamiento profesional de deporte rural vasco de Euskadi, ubicado en el polideportivo municipal de Txurdinaga.

Durante la inauguración, a la que también han asistido la concejala de Juventud y Deporte, Itxaso Erroteta, y el presidente de la Federación Bizkaina de Herri Kirolak, Juan Miguel Ranero, se ha realizado una pequeña demostración de la mano de los harrijasotzailes Inhar Urruzuno y Xuhare Urruzuno -padre e hija-, así como una visita a las instalaciones para conocer las modalidades que podrán entrenarse, según ha informado el Consistorio bilbaíno.

El nuevo equipamiento deportivo multidisciplinar está ubicado en terrenos del polideportivo municipal de Txurdinaga y gestionado por el primer club deportivo de Herri Kirolak de Bilbao, Bilboko Txirrika Herri Kirol Kluba, con el apoyo y la colaboración de Bilbao Kirolak.

De 846 metros cuadrados de superficie, cuenta con una pista polivalente, aseo-vestuario adaptado, sala de fisioterapia, zona de recepción-oficina y salas técnicas, además de un acceso peatonal al polideportivo municipal de Txurdinaga y otro para vehículos.

El presupuesto del Ayuntamiento de Bilbao para la ejecución del proyecto es de 1.367.621 euros (IVA incluido) y ha contado con una ayuda de 229.675 euros procedente de la Diputación Foral de Bizkaia.

Las obras se han efectuado sobre una superficie total de 2.286 metros cuadrados, de los cuales 846 metros cuadrados son del propio pabellón, mientras que, en el resto, se han acometido trabajos de implementación de las redes de suministro de instalaciones y pavimentación adyacente al nuevo equipamiento deportivo.

El alcalde ha destacado que Bilboko Herri Kirol Zentroa cumple el objetivo de convertirse en centro de referencia en el desarrollo y profesionalización del Herri Kirola y viene a reforzar el compromiso del Ayuntamiento con los deportes "estratégicos de país y también de ciudad". "Deportes que hablan, además, de costumbres y de tradición, que forman parte de la riqueza cultural y de la identidad euskaldun", ha señalado.

El regidor bilbaíno ha confiado en que "Bilboko Herri Kirol Zentroa se convertirá, sin duda, en clave para el fomento y la promoción del deporte rural. Clave y accesible, al alcance de todas aquellas personas que deseen iniciarse o continuar perfeccionándose, algo impensable hasta el momento".

"La enseñanza, el aprendizaje y la formación en herri kirolak marcan un hito histórico con esta pequeña joya que hemos cuidado con mimo desde la base y hasta la dirección, de la mano de instructores con experiencia en la materia como los son Aitzol Atutxa, Inhar Urruzuno o Joseba Etxebarria, entre otros, a quienes agradecemos su liderazgo", ha señalado.

En palabras de la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, la puesta en marcha de este centro es un "sueño" que "se ha hecho realidad" ya que, a partir de ahora, "nuestros deportes y nuestros deportistas cuentan ya con un centro de referencia, pensado para aunar fuerzas y fomentar la colaboración".

Arrizabalaga ha remarcado que "los deportes rurales no son sólo deporte: son cultura e identidad". Así, ha valorado, "hacen comunidad y refuerzan el sentido de pertenencia".

Según ha indicado, hasta ahora la Diputación ha trabajado para "crear y mantener equipamientos para estas modalidades repartidos por todo el Territorio, en pueblos pequeños y grandes", junto a los ayuntamientos, y "ahora tenemos aquí, en Bilbao, la casa que nos une, la casa de todos y todas".