Inaugurado el Boulevard verde de Los Herrán de Vitoria, que pasa de 17.338 metros cuadrados de asfalto a 8.411

Marisol Garmendia, delegada del Gobierno en Euskadi (izq.), Beatriz Artolazabal, concejala de Espacio Público, y la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria (dcha.) en la inauguración del Boulevard verde de Los Herrán, en Vitoria. - EUROPA PRESS

VITORIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boulevard verde de Los Herrán, en Vitoria-Gasteiz, ha sido inaugurado este martes tras más de dos años de reforma integral, que ha permitido que la calle pase de 17.338 metros cuadrados de asfalto a 8.411, de 353 árboles a 460 y que incluya más de 15.000 arbustos nuevos, logrando que el coche "pierda todo el protagonismo".

Durante la inauguración, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha declarado que "el coche era el dueño y señor de este espacio, que tenía aceras muy estrechas y un paseo central poco o nada atractivo. Tras la reforma, esta calle ya no es solo un vial de paso, sino que es un lugar para pararse y disfrutar".

La nueva calle incluye zonas de juegos infantiles, un estanque, una pérgola e incluso obras de artistas gasteiztarras y piezas del Museo Artium, así como "una mirada hacia el pasado a través del homenaje a El Trenico, el antiguo ferrocarril Vasco-Navarro", ha destacado la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal.

"Son gestos que acercan la cultura al espacio público y queremos que este eje verde sea un espacio vivo, con arte, con identidad y con sentido de ciudad", ha declarado Artolazabal, que ha puesto en valor esta nueva avenida "completamente renovada, que es más sostenible y que también es más verde".

En la misma línea, la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, ha destacado que no es "solo una obra urbanística, sino también una manera diferente de entender el espacio público, de situar a las personas, a los vecinos en el centro y de avanzar hacia un modelo urbano más saludable y más habitable".