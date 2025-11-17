Inaugurado el centro Lakondoa para personas con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual

VITORIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha inaugurado este lunes en Arratzua-Ubarrundia el nuevo centro foral Lakondoa, un recurso innovador de atención integral en la que conviven personas con trastorno del espectro autista y con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo.

El nuevo equipamiento combina 20 plazas de centro de día y 12 plazas residenciales, lo que permite ofrecer un modelo "flexible y adaptado a perfiles diferentes" de personas usuarias, según ha informado la Diputación en un comunicado.

Con su puesta en marcha, se pone fin a la lista de espera en plazas de centro de día y residencia para personas con discapacidad intelectual en Álava, según ha afirmado González, que ha destacado que Lakondoa "da respuesta a la necesidad urgente de las familias de que sus hijos e hijas tengan los apoyos adecuados para tener una vida lo más plena posible".

Lakondoa es un centro de atención integral diseñado para personas mayores de 18 años que, tras finalizar su etapa escolar, requieren apoyos intensivos que no pueden ofrecerse en centros ocupacionales o viviendas con apoyo convencionales.

Desde el pasado 22 de octubre, se está procediendo a la incorporación paulatina de las personas usuarias, jóvenes de edades comprendidas entre los 19 y 36 años de edad. Las 20 plazas de centro de día están ya asignadas, así como cuatro de las residenciales. Las restantes se destinarán a estancias temporales de respiro familiar y a futuras solicitudes.

El centro, que forma parte de la red de atención de recursos del Instituto Foral de Bienestar Social, ofrece una atención individualizada e integral, orientada a mejorar la autonomía personal, compensar limitaciones funcionales y, un elemento fundamental, apoyar a las familias en los cuidados de sus hijas e hijos.

PLANTILLA ESPECIALIZADA

Para ello, el recurso cuenta con un equipo multidisciplinar sociosanitario formado por 20 profesionales y dispone de transporte adaptado continuo, que garantiza la participación en la vida comunitaria.

Ubicado en el municipio de Arratzua-Ubarrundia, en un entorno próximo a Vitoria-Gasteiz, Lakondoa es un centro de 1.000 metros cuadrados y zonas exteriores adaptadas para actividades deportivas y de ocio.

En la planta baja, se ubican los espacios para las actividades del centro de día, como aulas, sala de psicomotricidad, de estimulación sensorial, de informática y de calmado, y taller para promover la autonomía personal. También tienen cabida en esta planta las instalaciones comunes, como cocina, comedor, sala de estar, aseos, despensa, cuartos de instalaciones, despachos y vestuarios.

En la primera planta se sitúa la parte residencial, compuesta por 12 habitaciones individuales distribuidas en tres módulos, sala de estar, baños, y sala de personal, entre otros espacios. El recurso cuenta en su exterior con diversas zonas de esparcimiento, como pérgola, área de actividad física y espacio para crear un huerto.

Durante la inauguración, González ha estado acompañado por la primera teniente de diputado general y diputada foral de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral, Cristina González; y el diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran. El acto ha contado también con la participación de Álvaro Xamardo y Raúl Duo, responsables de AyG Asistencial, la entidad que gestiona el centro, así como de personas usuarias y miembros del personal.

El diputado general de Álava ha subrayado el importante impulso que la Diputación Foral de Álava está dando a la creación en los últimos años de nuevos recursos para personas con discapacidad intelectual.

La apertura del nuevo centro implica, además, que la lista de espera para plazas de centro de día y residencia para personas con discapacidad intelectual "queda en cero", según ha informado el Gobierno foral.

El Departamento de Políticas Sociales ha creado en los últimos seis años cien nuevas plazas para este colectivo. El último recurso abierto antes de Lakondoa, hace dos años, fue el Centro de Día Zabalgana, también orientado a personas con autismo. En los próximos meses, se sumará un nuevo recurso para discapacidad intelectual en Laudio, con plazas residenciales y de centro de día.

Lakondoa apuesta por la convivencia de perfiles diversos y la atención flexible adaptada a las diferentes necesidades. "No se trata solo de crear nuevas plazas, sino de adaptar los recursos a los nuevos perfiles y modelos de atención que permitan dar respuesta a distintas realidades", según ha explicado el diputado general de Álava.

El carácter sociosanitario de este recurso responde a la complejidad de los perfiles atendidos, en el que se integran recursos sanitarios y sociales en un mismo espacio. En la actualidad, el conjunto de la red pública de atención a la discapacidad en Álava cuenta con 173 plazas en centros de día, 307 en residencias y viviendas con apoyo, y 410 en centros ocupacionales.

La adecuación del edificio, anteriormente destinado a menores en situación de desprotección, ha supuesto una inversión de un millón de euros, financiada con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.