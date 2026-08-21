Un incendio en la chatarra del Puerto de Pasaia obliga a la población de Lezo a permanecer en sus viviendas

BILBAO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en el muelle de Lezo del Puerto de Pasaia (Gipuzkoa), que se ha originado este viernes por la mañana, se encuentra controlado, pero ha generado una importante cortina de humo, por lo que se recomienda, como medida de precaución, a la población lezoarra, permanecer en las próximas horas en el interior de sus viviendas, con puertas y ventanas cerradas.

Según ha informado la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP), el fuego se ha localizado en los montones de chatarra del muelle de Lezo, en el puerto guipuzcoano.

Por ello, la APP ha activado el Plan de Autoprotección (PAU), y Bomberos, SOS Deiak y los remolcadores del puerto trabajan en las labores de extinción. El incendio se encuentra controlado, pero se ha generado una importante cortina de humo.

Como medida de precaución, se recomienda a la población de Lezo y de las zonas próximas permanecer en el interior de sus viviendas, con puertas y ventanas cerradas, hasta la completa extinción del incendio.