Incendio con "llamas de varios metros" en la fábrica LEA de Vitoria

VITORIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La fábrica LEA de Vitoria ha registrado este viernes a mediodía un incendio que registra, sobre las 14.40 horas, "llamas de varios metros y explosión de varios elementos en el recinto de la fábrica", según fuentes municipales, que descartan que haya heridos "hasta el momento".

Según han indicado, la columna de humo es visible desde larga distancia y el Ayuntamiento ha activado el plan de emergencia municipal que contempla, entre otras medidas, la evacuación de instalaciones anexas. El origen del incendio ha podido estar en las labores que llevaba a cabo un camión cisterna con producto químico.

Los equipos de bomberos de Vitoria-Gasteiz, con apoyo del servicio de extinción de incendios de la Diputación Foral de Álava están trabajando en controlar el incendio, según ha informado SOS Deiak, y desde el Ayuntamiento se ha solicitado la colaboración del parque de Nanclares. Su labor se está concentrando en evitar "que las llamas se extiendan a unos depósitos de oxígeno existentes en la fábrica", han subrayado.

El personal de la fábrica ha abandonado las instalaciones y tanto el departamento de Seguridad del Ayuntamiento de Vitoria como SOS Deiak ha solicitado a la ciudadanía que no se desplace a la zona "si no es estrictamente necesario", al mismo tiempo que recomienda al vecindario del entorno próximo a la fabrica, en el barrio de Abetxuko, que no salga de sus casas y que mantenga las ventanas cerradas debido al humo que se está ocasionando.