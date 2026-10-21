La industria absorbió el 19,8% del empleo total en Euskadi en 2024, por encima de la media del Estado y de la UE-27

Fábrica Metabarri - EUROPA PRESS

BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La industria absorbió el 19,8% del empleo total en la Comunidad Autónoma Vasca en 2024, por encima del promedio de Estado (11,4 %) y al de la media de la UE-27 (15,3%), según datos publicados este miércoles por Eustat.

La ocupación industrial se concentró fundamentalmente en tres ramas: Metalurgia y productos metálicos (32,5%), Fabricación de maquinaria y equipo (11,3%) y Fabricación de material de transporte (9,8%). Estas tres actividades absorbieron el 53,7% del total de las 209.459 personas empleadas en el sector industrial vasco en 2024, según la Encuesta industrial elaborada por Eustat.

En cuanto a la actividad comercial, la cifra de negocios de la industria manufacturera y extractiva de Euskadi registró un descenso del 1,0% en 2024 respecto al ejercicio anterior. Por territorios históricos, Gipuzkoa es el único que muestra una evolución positiva, con un incremento en sus ventas del 1,2%, dado que Bizkaia presenta un ligero descenso del 0,2% y en Álava se observa una caída del 5,2%.

Por su parte, el valor añadido bruto (VAB) de la industria manufacturera y extractiva vasca creció un 1,0% en 2024. Atendiendo a los territorios históricos, Gipuzkoa fue el único territorio con un incremento positivo del 3,2% en su VAB industrial mientras que Álava registró un descenso del 1,1% y Bizkaia no experimentó variación significativa (0,0%).

A nivel comarcal, en Álava destaca especialmente Montaña Alavesa, que protagonizó el mayor incremento de valor añadido de toda Euskadi, con una subida del 42,9%. En Bizkaia sobresale el comportamiento positivo de la comarca Arratia-Nervión, mientras que en Gipuzkoa el crecimiento vino impulsado por comarcas como Tolosaldea y Goierri. En el conjunto de la Euskadi, trece de las veinte comarcas vascas registraron ascensos en su valor añadido industrial.

En el contexto europeo, la evolución del valor añadido de la industria, medido mediante el índice de volumen encadenado, para el año 2024 muestra que Francia registró un incremento del 3,5%, Euskadi aumentó un 2,0% y España un 1,9%. Por el contrario, en el conjunto de la UE-27 se estima un descenso del -0,4% y en el caso de Alemania, en particular, la caída fue del 4,0%.

El 27,6% del VAB generado por la industria vasca en 2024 correspondió a la rama de Metalurgia y productos metálicos. El sector de Fabricación de material de transporte absorbió el 11,8%, Fabricación de maquinaria y equipo el 10,1% y el de Energía eléctrica, gas y vapor el 8,8%. Estas cuatro ramas concentran el 58,6% del valor añadido industrial vasco en 2024.

El peso relativo de la industria en el total de la economía vasca, en términos de valor añadido bruto, alcanzó el 23,0% en 2024. Esta proporción es superior a la que presentaron Alemania (20,9%), la UE-27 (17,2%), España (14,3%) o Francia (12,1%).

TAMAÑO

Por otra parte, el tamaño medio de los establecimientos de la industria vasca se situó en 17,9 personas empleadas, según el Directorio de actividades económicas a 01/01/2025. La gran mayoría de los establecimientos industriales, el 82,3%, contaba con menos de 20 personas empleadas, representando el 19,6% del empleo total. En el otro extremo, el 0,9% de los establecimientos, con 250 o más trabajadores, concentraba el 27,3% del empleo industrial.

En 2024, la productividad -el cociente entre el valor añadido bruto a coste de factores y el personal ocupado en la industria manufacturera- alcanzó en Euskadi los 79.700 euros, situándose por encima de la registrada en España (74.200 euros), pero por debajo de economías como Francia (90.500 euros) o Alemania (96.400 euros).

En el ámbito inversor, la industria manufacturera de Euskadi destinó un volumen neto de 2.245,8 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento del 9,5% respecto al ejercicio anterior. Por territorios históricos, Bizkaia concentró el 43,6% de la inversión manufacturera neta, seguida de Gipuzkoa (28,5%) y Álava (27,9%). Sectorialmente, destacaron Metalurgia y productos metálicos (24,4% de la inversión) y Material de transporte (21,6%).

NIVEL TECNOLÓGICO

En cuanto al nivel tecnológico de los distintos sectores industriales de Euskadi, el 6,5% de las actividades industriales se encuadra en el nivel alto en 2024, el 29,9% en el nivel medio alto y el 55,2% en el medio bajo o bajo.

En conjunto, en 2024 se llevaron a cabo exportaciones de bienes industriales por valor de 31.262 millones de euros e importaciones por un monto de 27.341 millones de euros, lo que supone un superávit comercial de 3.921 millones de euros. La tasa de cobertura total (porcentaje que representa el valor de las exportaciones sobre el de las importaciones) se situó en el 114,3%.

En 2024, en Euskadi, la propensión exportadora, que mide la proporción de las exportaciones industriales sobre el PIB industrial, fue el 143%, donde destacan los sectores de Coquerías y refino de petróleo (propensión exportadora del 498%), Material de transporte (401%) y Maquinaria y equipo (191%).

I+D+I Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

El gasto realizado por el conjunto de la industria vasca en actividades de innovación en 2024 representó el 38,3% del gasto total ejecutado en Euskadi, siendo la I+D interna el elemento más destacado, al concentrar el 50,2% del presupuesto en innovación industrial.

El 46,4% de los establecimientos industriales de 10 o más empleados realizaron compras o ventas por Internet, siendo mayor el porcentaje de empresas que realizaban compras digitales (43,8%) que las que efectuaban ventas por esta vía (18,6%).

Para finalizar, en el análisis de los nueve indicadores de la Industria 4.0, sobresale el uso de las Redes Sociales para fines empresariales, presentes en el 77,9% de las empresas de 10 o más personas empleadas. Le siguen el uso de los servicios Informáticos en la nube, con un 57,9%, y las actividades de ciberseguridad, implantadas en el 54,1% de empresas de diez y más empleos.