Industria destinará 120 millones para impulsar sistemas de climatización sostenible en Euskadi

BILBAO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería vasca de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad destinará 120 millones de euros al programa Eguzki Hotz, para impulsar sistemas de climatización sostenible. Además, gastará 80 millones hasta 2030 para desarrollar nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas, y otros 75 millones hasta 2033 para el desarrollo de infraestructuras asociadas al hidrógeno verde y al CO2.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha presentado en el Parlamento Vasco el proyecto presupuestario de su departamento para 2027, que contará con 676,1 millones de euros.

Estas cuentas dan continuidad al despliegue del 'Plan de Industria Euskadi 2030' y que buscan reforzar la capacidad competitiva de la industria vasca en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, energética y comercial.

Durante su intervención, el consejero ha destacado que la política arancelaria internacional, las tensiones energéticas derivadas del conflicto con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz han vuelto a poner de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía estratégica europea basada en la autonomía energética y el fortalecimiento industrial.

Las Cuentas de 2027 responden a las dos grandes prioridades que han guiado la acción del Gobierno Vasco desde el inicio de la legislatura: reforzar los servicios públicos e invertir en las transformaciones necesarias para preparar Euskadi para el futuro. El Plan de Industria Euskadi 2030 marca la orientación de estas cuentas y establece una hoja de ruta para que la industria vasca dé un salto cualitativo en competitividad, innovación y sostenibilidad.

EMPRESAS Y ADMINISTRACIÓN

Además de mantener los tres ejes estratégicos del departamento, el presupuesto incorpora como principio transversal la simplificación de la relación entre empresas y Administración.

La acción presupuestaria se sustenta en varios pilares clave: consolidar el desarrollo de los Proyectos Transformadores, que han movilizado ya 965 millones de euros desde el inicio de la legislatura; reforzar la innovación y la digitalización mediante nuevas inversiones en I+D e inteligencia artificial; avanzar en la transición energética mediante el despliegue de renovables e infraestructuras energéticas; e impulsar nuevas actuaciones ambientales orientadas a la adaptación climática y la mejora ambiental.

El eje de 'Más Industria' busca fortalecer el arraigo empresarial, aumentar el tamaño de las pymes industriales, completar cadenas de valor estratégicas, atraer inversiones y consolidar la internacionalización empresarial.

Entre las principales actuaciones destacan: Dibertsifika, dotado con 62 millones de euros para apoyar inversiones productivas de pymes y grandes empresas durante 2027 y 2028; el programa Cluster, que contará con 5 millones de euros, un 25% más que el año anterior, para apoyar proyectos transformadores y atraer nuevas inversiones; y una nueva línea vinculada a la sucesión familiar para garantizar la continuidad de proyectos industriales estratégicos y del empleo asociado.

Además, incluye el refuerzo del ecosistema de emprendimiento tecnológico mediante la ampliación de Basque Tek Ventures, con 0,4 millones de euros, y la actualización de Hazten+, dotado con 1 millón.

MEJOR INDUSTRIA

El segundo eje persigue aumentar el nivel tecnológico e innovador de las empresas vascas y acelerar la adopción de nuevas tecnologías.

Las principales actuaciones previstas son: Hazitek alcanzará los 137 millones de euros, un 47% más que al inicio de la legislatura; se crea un Fondo de Innovación dotado con 25,5 millones de euros para acelerar la transferencia tecnológica y alinear los Proyectos Transformadores con los Faros de Innovación.

Además, las infraestructuras tecnológicas contarán con 35,4 millones de euros para impulsar el desarrollo y escalado de proyectos estratégicos como el Hub de Combustibles Renovables y las Nuevas Arquitecturas de Motor Aeronáutico.

Por último, se destinarán 16 millones de euros a la adopción de inteligencia artificial en las pymes industriales, incrementando un 45% las ayudas destinadas a este ámbito a través del itinerario BidaIA.

MENOS EMISIONES

La transición energética constituye una de las grandes prioridades de las cuentas para 2027. El objetivo es avanzar hacia una industria más competitiva y sostenible, reforzando simultáneamente la seguridad energética y la autonomía estratégica.

Entre las iniciativas destacadas figuran: Eguzki Hotz, con una dotación de 120 millones de euros para impulsar sistemas de climatización sostenible; Mapa EVE, que destinará 80 millones hasta 2030 para desarrollar nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas y alcanzar 450 MW de nueva potencia renovable; y el Valle de Descarbonización, que contará con 75 millones de euros hasta 2033 para el desarrollo de infraestructuras asociadas al hidrógeno verde y al CO2.

Por último, BasquESG, dotado con 1 millón de euros, busca desarrollar sistemas avanzados de evaluación de sostenibilidad dirigidos a las pymes industriales.

MEDIO AMBIENTE

La sostenibilidad trasciende el ámbito energético y se refleja también en actuaciones específicas de carácter ambiental.

Entre las principales inversiones previstas destacan: 2,3 millones de euros para el programa de depósitos de eliminación de residuos; 28,8 millones de euros para actuaciones de adaptación al cambio climático y protección de ecosistemas acuáticos; 2,9 millones para la mejora de la calidad del aire y la puesta en marcha de una nueva Supersite de partículas ultrafinas; y 0,9 millones para la celebración en Euskadi del Congreso Mundial de Educación Ambiental (WEEC) en 2028.

SUELO INDUSTRIAL Y PARQUES TECNOLÓGICOS

El presupuesto contempla también inversiones dirigidas a garantizar la disponibilidad de suelo industrial y tecnológico preparado para la implantación de nuevos proyectos industriales.

En la Reserva Estratégica de Suelo Industrial se invertirán: 25,1 millones de euros en actuaciones de regeneración; 45,9 millones de euros para la adquisición de activos vinculados a proyectos estratégicos; y 6,5 millones de euros para nuevos desarrollos industriales, entre ellos Eskuzaitzeta y VIAP.

Asimismo, el Gobierno Vasco seguirá ampliando la capacidad de los parques tecnológicos de Euskadi. Actualmente registran una ocupación cercana al 90%, por lo que se impulsarán nuevas actuaciones en Bilbao, Derio, Abanto, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz para responder a la creciente demanda empresarial.

El consejero ha concluido señalando que estos presupuestos permitirán seguir impulsando la competitividad industrial mediante la innovación, la adopción de la Inteligencia Artificial y la descarbonización, reforzando, al mismo, la transición energética y la adaptación al cambio climático.

RIQUEZA Y BIENESTAR

"La industria es el pasado, el presente y el futuro de Euskadi. Es nuestra fuente de progreso, riqueza y bienestar. Estos presupuestos están orientados a defender nuestra industria, impulsar su transformación y crecimiento, y reforzar la autonomía energética de Euskadi", ha resumido Jauregi.

El consejero ha concluido su intervención recordando que el objetivo es sentar las bases para la creación de puestos de trabajo de alta calidad. "Empleo estable y bien remunerado que responda a las aspiraciones de nuestras hijas e hijos, y les permita desarrollar plenamente su potencial, y sus proyectos personales y profesionales en Euskadi. Ante este complejo panorama, tenemos claro nuestro objetivo final y también la manera de conseguirlo: Elkarlana", ha finalizado.