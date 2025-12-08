Ingresa en prisión un hombre en Gernika tras agredir a su expareja con la que tiene una orden judicial de alejamiento

Imagen de la Ertzaintza de rechazo a la violencia contra las mujeres - ERTZAINTZA

BILBAO 8 Dic. (EUROPA PRESS) - Un hombre de 50 años de edad ha ingresado en prisión tras ser detenido en Gernika-Lumo (Bizkaia) por presuntamente haber agredido a su expareja con la que tenía una orden judicial de alejamiento, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos, según constan en la denuncia presentada este domingo ante la Ertzaintza, tuvieron lugar en la madrugada del pasado martes día 2, en la villa foral.

Según el relato de la víctima, se encontró con su expareja en la vía pública y este le obligó, tras agarrarla por un brazo, a acompañarle hasta un inmueble ubicado en las inmediaciones.

Una vez en el interior, le propinó diversos golpes y patadas, llegando a proferirle amenazas de muerte con un hacha. Además, bloqueó la puerta de entrada para evitar que pudiera salir de allí. Unas horas después, ya por la mañana, la mujer pudo abandonar el lugar.

La denunciante fue asistida este sábado en un centro hospitalario de diversas contusiones por el cuerpo. Se da la circunstancia de que el autor, su expareja, cuenta con una orden judicial en vigor de alejamiento decretada por un episodio de maltrato anterior a la víctima, del cual se le abrieron diligencias policiales como investigado por un delito de violencia de género.

En la misma tarde de este domingo, y poco después de la puesta en conocimiento a la Ertzaintza de la agresión, a través de la correspondiente denuncia, el implicado, de 50 años, fue localizado y detenido. Al hombre se le acusa de los presuntos delitos de violencia de género y quebrantamiento de una orden judicial de alejamiento.

Este lunes, una vez finalizados los trámites policiales, ha sido presentado en el Juzgado de Guardia de Gernika-Lumo, donde se ha decretado su ingreso en prisión.