El Ingreso Mínimo Vital llegó a 27.873 hogares vascos en abril, en los que viven 71.304 personas

BILBAO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en abril a un total de 27.873 hogares de Euskadi en los que viven 71.304 personas. Estos datos suponen 529 prestaciones menos que en marzo (-1,86%) y 842 menos que el mismo mes de 2025, un 2,93% menos, según la última estadística publicada este viernes por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La cuantía media de la prestación en la Comunidad Autónoma Vasca alcanzó de media los 675,81 euros al mes por hogar, por encima de la media nacional (540,62 euros), y 264,18 euros por beneficiario, de nuevo superior a la cantidad media en el resto del Estado (177,16 euros). La nómina del IMV ascendió a 19,38 millones de euros en Euskadi, de un total de más de 497 millones de euros en el conjunto estatal.

Por territorios, el IMV ha llegado a 5.877 hogares de Álava, con 17.300 personas beneficiadas y una cuantía media de 693,10 euros por hogar; a 6.793 hogares en Gipuzkoa, con 17.968 beneficiados y una cuantía media de 637,01 euros; y a 15.203 hogares en Bizkaia, con 36.036 personas beneficiarias y una cuantía media de 686,47 euros.

En cuanto a la nómina de abril, Bizkaia encabeza el importe del IMV con 10,75 millones, seguida de Gipuzkoa, con 4,48 millones y Álava, con 4,15 millones de euros. Además, la ratio de beneficiarios por prestación en Euskadi fue en abril de 2,56 (Álava 2,94; Gipuzkoa 2,65; y Bizkaia 2,37), mientras que la media nacional se sitúa en 3,05 personas por prestación.

RASGOS DEMOGRÁFICOS

Del total de 27.873 titulares del IMV en Euskadi en abril, 10.786 son hombres y 17.087 mujeres, y 19.905 de las personas de las que perciben la ayuda son españolas frente a las 7.968 extranjeras. Respecto a las personas beneficiarias en el País Vasco, 31.646 son hombres, 39.658 son mujeres, 42.549 son mayores de edad y 28.755 menores.

Por otra parte, en cuanto a la edad, la media de los titulares en Euskadi se sitúa en 47,64 años (45,6 años de media nacional), mientras que la edad media de las personas beneficiarias sin tener en cuenta a la persona titular es de 18,7 años en Euskadi (20,13 en España).

AYUDA PARA LA INFANCIA

Del total de 27.873 hogares vascos a los que llegó la prestación en abril, 16.357 fueron monoparentales y con menores a cargo. En 590 de ellos había tres menores a cargo de un adulto y en 149 hogares había más de tres menores a cargo de una persona adulta.

Además, 15.284 hogares recibieron el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Este complemento refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En abril, 586.118 hogares de todo el Estado lo recibieron, con una ayuda media de 66,7 euros por menor y de 121,3 euros por hogar con menores.

Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.