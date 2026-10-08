La iniciativa Hari Gorriak conectará a las asociaciones y a la ciudadanía de Laudio durante el mes de octubre

VITORIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Laudio-Llodio acogerá del 15 al 30 de octubre la iniciativa Hari Gorriak, cuyo objetivo es acercar a la ciudadanía el trabajo que realizan las asociaciones del municipio y las realidades de diferentes colectivos.

La mayoría de las actividades se desarrollarán en la plaza Aldai y la plaza del Ayuntamiento, aunque también se utilizarán otros espacios municipales, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El programa abordará diferentes ámbitos y realidades; entre ellos, la salud mental, la discapacidad, las personas mayores, el cáncer, la ludopatía, la juventud y la diversidad cultural.

Para ello, se llevarán a cabo lecturas de relatos, música, un circuito de experiencias con sillas de ruedas, un taller de empatía, una charla sobre salud mental, una ruta por la naturaleza, talleres de pulseras y semillas o un gran trivial dirigido a jóvenes.

En el proceso participan Batekin, Asajer, Asasam, Asites, Cáritas, la Asociación Contra el Cáncer, Cruz Roja, Eginaren Eginez, Nagusilan, Solastiar, TEL Euskadi y UNRWA, junto al Ayuntamiento de Laudio. Además, otros agentes como Kirikiño se han sumado a las actividades del programa.

Asimismo, para extender la participación ciudadana más allá de las actividades, la iniciativa contempla la realización de recogidas solidarias destinadas a Zaporeak, Ondo Etorri y Cáritas.