La iniciativa 'El teatro llega a la escuela' cumple 40 años formando espectadores en Álava

VITORIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'El Teatro llega a la Escuela / Antzerkia eskolara heltzen da' cumple este año su cuadragésimo aniversario "formando a espectadores en el territorio alavés", dentro de una de las iniciativas culturales y educativas más duraderas de la provincia, gracias al impulso de la Diputación Foral de Álava y Paraíso Púlsar Koop. Elk. Txikia.

Durante su presentación este lunes en rueda de prensa se ha destacado que el certamen mantiene vivo el espíritu con el que nació en 1985, "acercar el arte del teatro a la infancia y contribuir a su formación como espectadores y espectadoras".

A lo largo de estas cuatro décadas, más de 239.000 niños y niñas, así como 15.800 docentes han participado en una propuesta que combina la excelencia artística con la pedagogía, consolidándose como un modelo de referencia en la alfabetización cultural y la democratización del acceso a las artes escénicas.

El programa sigue siendo un punto de encuentro entre cultura y educación, entre artistas y profesorado, entre el escenario y el aula. Su continuidad ha sido posible gracias a una red de colaboración estable con ayuntamientos, centros escolares y profesionales de la mediación cultural.

En esta edición, el ciclo presenta dos nuevas producciones que mantienen viva la apuesta por un teatro de calidad, sensible y contemporáneo. Por una parte, pondrá en escena 'Nomadak', de Teatro Paraíso, una pieza sin palabras dirigida a Educación Infantil, que invita a explorar el mundo a través del juego, la curiosidad y la transformación poética de los materiales. Las funciones se realizarán entre febrero y marzo de 2026.

PODER DE LA IMAGINACIÓN

Por su lado, 'Elefante txikia', de la compañía italiana La Baracca y dirigida al Primer Ciclo de Educación Primaria, recupera el clásico cuento de Kipling para hablar del descubrimiento, la diversidad y el poder de la imaginación.

La presencia de La Baracca, una de las compañías europeas más reconocidas en el ámbito del teatro para la infancia, refuerza el compromiso del programa con la calidad artística y la cooperación cultural más allá de nuestras fronteras. Las funciones se realizarán en noviembre de 2025.

Cuarenta años después, el proyecto continúa renovándose sin perder su esencia, para "acompañar a nuevas generaciones en su encuentro con el arte y seguir demostrando que el teatro, cuando llega a la escuela, transforma la manera de mirar el mundo".