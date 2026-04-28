Insausti defiende la construcción de "una mixtura" de tipología de viviendas, también libre, en la cárcel de Martutene

Archivo - La cárcel de Martutene y al fondo la primera fase del barrio de Txomin-enea. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha defendido la construcción de "una mixtura" de tipología de viviendas, también tasadas y libres, en el desarrollo urbanístico del solar de la cárcel de Martutene.

En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local de este martes, Insausti, preguntado sobre este proyecto, en el que también están implicados los gobiernos central y vasco, ha señalado que están intentando "cerrar el mejor acuerdo para la ciudad y para los donostiarras".

En este sentido, ha explicado que el Consistorio donsotiarra plantea "una mixtura en tipología de viviendas", porque considera que los nuevos desarrollos de la ciudad "tienen que responder a toda la ciudadanía, y tiene que haber mistura entre vivienda libre, vivienda tasada y también vivienda protegida y de protección social".

"Eso es lo que hemos planteado y hemos puesto sobre la mesa, porque también nos lo ha pedido el propio barrio de Txomin Enea en las reuniones que hemos mantenido con ellos", ha apuntado. A su juicio, ese es "el mejor elemento para la cohesión social", ya que, donde hay "una mixtura muy amplia de tipologías se consiguen sociedades muy cohesionadas".

Insausti ha señalado que le gustaría que en el futuro San Sebastián "también tuviera una ciudadanía cohesionada" y para eso "los desarrollos urbanísticos tienen que ser también cohesionados". El alcalde donostiarra ha asegurado que hay que "rematar" los borradores que se ha intercambiado con el Departamento vasco de Vivienda pero están "cerca" de un acuerdo, en torno a esa "mixtura de tipologías".

El alcalde ha recordado, además, que los suelos del ámbito de la cárcel de Martutene son municipales y del Gobierno central y, por tanto, aunque hay que "agradecer" al Gobierno Vasco su "implicación" para llevar a cabo este desarrollo urbanístico, la "mejor aportación" es esa "mixtura" en los tipos de vivienda a construir y no únicamente viviendas protegidas como propone el Departamento vasco de Vivienda y Agenda Urbana liderado por Denis Itxaso.

Insausti ha insistido en que ese es "un modelo de éxito" y ha puesto como ejemplo Benta Berri, un barrio "cohesionado". "No tengo ninguna duda de que cerraremos el mejor acuerdo posible", ha opinado el alcalde donostiarra, según el cual la vivienda tasada "permite dar una respuesta a los donostiarras de clase media" que son "los grandes olvidados de las políticas de vivienda", porque están "por encima de los baremos" para vivienda protegida, pero "no tienen acceso al mercado libre". "Se nos está escapando de las manos una gran parte de la sociedad a la que no le estamos dando una respuesta", ha finalizado.