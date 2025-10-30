Insausti reafirma su compromiso por "una Donostia con valores donostiarras"

SAN SEBASTIÁN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha visitado esta tarde la Ikastola Orixe, en la que comenzó su etapa educativa, donde ha reafirmado su compromiso por "una Donostia con valores donostiarras" y ha manifestado que "honestidad, coherencia, respeto, cercanía y responsabilidad compartida" son los cinco compromisos que guiarán su mandato.

Así, ha compartido "cinco compromisos personales con todos los donostiarras, junto a quienes educan, acompañan y enseñan a pensar, porque vosotros sois quienes formáis a los donostiarras del futuro, y vuestras manos, vuestras palabras y vuestras decisiones serán ejemplo y faro para esta nueva etapa".

En este sentido, Jon Insausti ha subrayado que "hoy se abre un tiempo nuevo, una nueva manera de relacionarnos y de entendernos como ciudad" y ha defendido que "Donostia es una ciudad abierta, diversa, orgullosa de su identidad y exigente consigo misma". "Una ciudad que vive, trabaja, aprende y convive con respeto, que cree en el valor de la palabra dada y en la fuerza de la comunidad", ha aseverado.

CINCO COMPROMISOS

De este modo, el alcalde de donostiarra ha destacado que "honestidad, coherencia, respeto, cercanía y responsabilidad compartida, son los cinco compromisos que adquiero ante los donostiarras y que guiarán este nuevo tiempo".

"Honestidad es gobernar con la verdad. La confianza de una ciudad se construye con transparencia y honradez. Sin confianza, no hay comunidad", ha expresado, al tiempo que ha afirmado que la "coherencia" supone "hacer lo que se dice y decir lo que se hace. Es poder mirar a la gente a los ojos".

El tercero de los compromisos adquiridos por el nuevo alcalde es "el respeto. Escuchar antes de decidir. Tratar con dignidad a cada persona, a cada barrio, a cada colectivo". "Donostia es una ciudad plural, diversa y libre, en la que caben todas las voces", ha subrayado.

El cuarto de los compromisos de Jon Insausti ha sido "cercanía", ya que se debe "gobernar de cerca, sintiendo el corazón de la ciudad, porque sólo quien conoce la ciudad desde dentro puede cuidarla de verdad".

Para finalizar, ha señalado que "Donostia no se construye desde un despacho", razón por la cual ha adquirido el compromiso de la "responsabilidad compartida", dado que "gobernar bien es hacerlo juntos, con humildad, con diálogo y con sentido común".