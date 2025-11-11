Insausti reitera al Lehendakari su apuesta por Ezkio-Itsaso para la llegada del TAV "para que Donostia sea competitiva"

El lehendakari, Imanol Pradales (i), recibe al alcalde de Donostia-San Sebastián, Jon Insausti (d), en el Palacio Ajuria Enea, a 11 de noviembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Donostia-San Sebastián, Jon Insausti, ha reiterado al Lehendakari, Imanol Pradales, su apuesta por Ezkio-Itsaso para la llegada del Tren de Alta Velocidad (TAV) a la capital guipuzcoana para que la capital guipuzcoana "sea competitiva", manteniendo así la "férrea defensa" de este trayecto realizada por su antecesor en el cargo, Eneko Goia.

Asimismo, ha trasldado al jefe del Ejecutivo vasco que, "para desarrollar un proyecto de vida digno en Donostia, la vivienda es prioritaria", y que "cuatro manos construyen más que dos", invitándole a participar en las operaciones de edificación de viviendas que se lleven a cabo en la ciudad.

Imanol Pradales ha recibido en Ajuria Enea al alcalde de Donostia-San Sebastián, con quien ha mantenido una primera reunión para abordar la colaboración entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento y los retos de la capital guipuzcoana tras el relevo en la Alcaldía a raíz de la renuncia de Eneko Goia a continuar en el cargo.

Insausti ha subrayado la importancia de la alianza entre ambas instituciones y ha mostrado su gratitud por el compromiso manifestado por el Gobierno Vasco con las dos inversiones estratégicas realizadas en la capital guipuzcoana: la instalación del ordenador cuántico y la construcción del centro de protonterapia.

"Sobre esa base es en la que tenemos que seguir trabajando, en que haya proyectos estratégicos en la ciudad que nos ayuden a mejorar la calidad de vida de las y los donostiarras, a garantizar un futuro próspero para la ciudad", ha subrayado el regidor.

Al mismo tiempo, el alcalde ha puesto sobre la mesa la prioridad de buscar soluciones al problema de la vivienda, y ha reiterado la disposición del Consistorio, trasladada ya al consejero de Vivienda, Denis Itxaso, de destinar todas las parcelas de suelo posibles a la construcción de casas para los donostiarras.

"Creemos que el Gobierno Vasco tiene que entrar a colaborar en la construcción de vivienda, porque somos conscientes de que cuatro manos construyen más que dos, y que toda alianza es bienvenida", ha afirmado, para incidir en que, "para desarrollar un proyecto de vida digno en Donostia, la vivienda es prioritaria, es una preocupación".

A su vez, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por el desarrollo urbanístico del área de Auditz Akular, con capacidad para albergar 3.000 viviendas.

ANOETA BERRI

Por otra parte, ha emplazado al Lehendakari a avanzar en el acuerdo sobre la renovación integral de las instalaciones deportivas de Anoeta Berri, y ambos mandatarios han rubricado su compromiso con la ciudad deportiva.

En este sentido, ha subrayado que este es "un proyecto ilusionante que engloba, además del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento, a la Diputación Foral, en el que tenemos que conseguir un gran acuerdo y un gran proyecto".

La movilidad ha sido otro de los temas tratado en la reunión, con proyectos como el intercambiador de Riberas de Loiola o el nuevo parque de Tabakalera en la estación de Atotxa sobre la mesa. En el capítulo de la seguridad, ha trasladado el deseo de seguir contando con la colaboración de la Ertzaintza para que la comisaría mixta de Egia sea una realidad en 2027.

La ampliación del Parque Tecnológico de Miramon como punto de referencia en investigación, ha sido también analizada en el encuentro de este martes.

La reunión ha servido para establecer grupos de trabajo de ambas instituciones con el fin de poner en marcha el marco de colaboración 2025-2027 para fijar los compromisos, los hitos, el cronograma y las claves en materia de gobernanza compartida.

Y VASCA

Preguntado por la "defensa férrea" que hizo su antecesor, Eneko Goia, por la conexión del TAV por Gipuzkoa hacia Navarra por Ezkio-Itsaso, el primer edil donostiarra ha dicho que la apuesta de la Alcaldía sigue siendo "tan clara y tan nítida como antes", comentada ya con la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, con la que mantiene el mismo criterio y también trasladada al Lehendakari.

"Donostia tiene que ser competitiva en lo que se refiere al tren de alta velocidad, y eso significa estar alineados también con la Diputación foral de Gipuzkoa, y que el tren vaya a pasar por esta línea. Si Donostia es competitiva, es y será gracias a Ezkio-Itxaso", ha manifestado, para señalar que desde el Gobierno Vasco y desde el Gobierno de España están realizando unos estudios para ver cuál es la alternativa más clara. "La nuestra es Ezkio-Itsaso y es la que vamos a defender hasta el final", ha insistido.

Respecto al futuro del topo soterrado, ha apuntado que va a mejorar la calidad de vida del día a día, poniendo como ejemplo que un estudiante de la universidad que vive en el barrio de Alza va a poder ir a la universidad en unos 10-15 minutos. "Actualmente, si cogiera una línea de autobús, tarda unos 40-45. Creo que eso es mejorar", ha explicado.

"No hablamos solo del topo, porque si estamos hablando de liberar la playa de vías de Easo y de poder construir y ofrecer unas 500 viviendas, que creo que es el tema principal y lo que nos preocupa a la ciudad, el topo viene a eso también. Viene a mejorar la calidad de vida, pero a ofrecernos nuevas oportunidades también de vivienda a la ciudad", ha añadido, para celebrar que han triunfado aquellas posiciones favorables a la pasante del topo, posición que desde la alcaldía "siempre se ha defendido".

"Yo soy donostiarra y quiero seguir viviendo también en Donostia. Quiero lo mejor para mi ciudad, estando en la alcaldía o no. Lo que tengo que hacer es sudar la camiseta, sacar ese nervio donostiarra y dar lo mejor que pueda y, si sale bien, muy bien. Y si no, al menos quiero irme con los deberes hechos", ha indicado respecto a las próximas elecciones municipales y forales de dentro de 18 meses.