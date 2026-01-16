Las instalaciones de Dbus de San Sebastián reciben la visita de estudiantes de CIFP Plaiaundi de Irun

Archivo - Cocheras de Dbus - DBUS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones de la compañía Dbus de San Sebastián han recibido este viernes la visita de un grupo de estudiantes del Grado Medio de Técnico/a en Conducción de Vehículos de transporte por Carretera y el Grado Superior de Transporte y Logística que se imparten en el Centro de Formación Profesional CIFP Plaiaundi de Irun (Gipuzkoa).

El grupo, formado por una treintena de estudiantes, se ha acercado hasta Cocheras, donde han podido conocer las instalaciones y comprobar en detalle los últimos avances tecnológicos instalados en la flota de autobuses de la capital guipuzcoana.

Dbus recibe periódicamente visitas de grupos de profesionales y estudiantes interesados en el funcionamiento del transporte urbano terrestre en un municipio y en el funcionamiento de esta empresa muncipal.

Durante la visita, el alumnado ha conocido la historia y la evolución de la compañía, así como el funcionamiento diario de la empresa y la organización de los diversos departamentos. Entre ellos, los sistemas expertos de planificación, que "permiten una eficiente gestión de los recursos humanos y técnicos para la organización de los autobuses y los horarios del personal de conducción", según han destacado desde Dbus.

Las mismas fuentes han indicado que, de esta manera, "se optimiza el servicio, ofreciendo unos horarios más amplios y una mejor frecuencia a las personas usuarias, a la vez que se coordinan los autobuses disponibles en la flota y los diferentes horarios asignados a los conductores".

Asimismo, han conocido otros sistemas como el BRT urbano (Bus Rapid Transit), los sistemas de ticketing o el sistema de sensorización de paradas. También han podido comprobar el trabajo del servicio técnico que diariamente se encarga de solventar todas las incidencias y de realizar periódicamente mantenimientos a los vehículos.