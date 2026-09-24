Instituciones y ciudadanos celebran el centenario del Funicular de Larreineta con un viaje teatralizado

Celebración del centenario del funicular de Larreineta - IREKIA

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes institucionales y ciudadanos han conmemorado este jueves el centenario del Funicular de Larreineta en la localidad vizcaína de Trapagaran, un homenaje que ha incluido un viaje teatralizado que ha replicado la manera en la que se trasladaban personas y mercancías, y se ha rendido homenaje a los usuarios de antaño, principalmente población minera.

El funicular de Larreineta, actualmente operado por Euskotren, comenzó a prestar servicio el 24 de septiembre de 1926. Con su plataforma horizontal, es el único de Europa que fue diseñado con cabinas desmontables mediante grúas puente que "facilitaban su retirada en pocos minutos para permitir el acceso de vehículos de carretera, lo que simplificaba y abarataba el transporte de mercancías indispensable en la Zona Minera", han recordado desde el Gobierno Vasco.

Las personas que se han acercado este jueves a Trapagaran han tenido la oportunidad de comprobar esta "peculiar característica técnica" a lo largo de toda la mañana, en la que una de las plataformas del funicular ha circulado sustituyendo la cabina habitual por un vehículo de época.

También se ha celebrado un viaje teatralizado que ha partido desde la estación inferior de La Escontrilla y que ha replicado con un coche de época "la manera en la que antaño se trasladaban personas y mercancías, colocando vehículos en la plataforma donde se sitúan las cabinas del funicular".

Durante el trayecto hasta Larreineta se han rememorado los viajes que se realizaban diariamente hace décadas, según han recordado desde el Ejecutivo, "en condiciones sociales más precarias que en la actualidad".

Además, se ha rendido homenaje a los viajeros que antaño utilizaban el funicular para transportar enseres y acudir a su lugar de trabajo, en gran medida población minera. En su honor se ha bailado un aurresku en la zona intermedia del recorrido, que ha podido presenciarse también desde las pantallas instaladas en la parte inferior por la ciudadanía.

EL PASADO MINERO

En palabras de la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, "con este centenario hemos querido celebrar la unión del funicular con las personas de la zona y también recordar el pasado del municipio. Un pasado marcado por la minería y las reivindicaciones de los trabajadores que surgieron de forma pionera aquí en La Arboleda por las duras condiciones de vida y trabajo que tenían que soportar".

La consejera ha valorado que, en la actualidad, el funicular sirve para que La Arboleda y Larreineta "sigan siendo espacios llenos de dinamismo".

En la misma línea, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha apuntado que, cien años después de su puesta en marcha, el funicular de Larreineta "sigue siendo un elemento importante de movilidad, pero hoy significa mucho más", ya que es "una muestra del legado que dejaron las personas que trabajaron en las minas y que con su sacrificio contribuyeron al desarrollo e identidad de la Euskadi plural de hoy".

"A todo ese sacrificio le debemos la memoria y la reivindicación", ha señalado Hurtado, que ha incidido en que "este y otros recursos de turismo industrial ayudan a entender nuestra historia y por qué Euskadi hoy es como es".

El alcalde de Trapagaran, Miguel Ángel Gómez Viar, ha esperado que este centenario suponga "un punto de inflexión" y que "la apuesta conjunta de las instituciones sirva para poner en valor esta zona". "Que las personas que visitan Bizkaia puedan conocer también La Arboleda porque es algo único, que sorprende", ha animado.

En el acto también ha participado la directora de Turismo de la Diputación de Bizkaia, Leire Sáez, vecinos de la zona y alcaldes tanto de la Margen Izquierda vizcaína como de las localidades de Gelida (Barcelona), que cuenta con un funicular de la época, y el municipio hermanado con Trapagaran de Navas del Madroño (Cáceres).

Para concluir el homenaje, se ha descubierto en la parte superior de Larreineta una placa conmemorativa y visitado la maquinaria del funicular bajo las explicaciones del director del Museo Vasco del Ferrocarril, Juanjo Olaizola.