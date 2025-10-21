Instituto de las Mujeres homenajea a la bilbaína Carmen Castellote, última poeta viva del exilio republicano

Recuerda en un acto en Bilbao la figura de "una mujer que convirtió el desarraigo en lenguaje y la distancia en conciencia colectiva"

BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, el Departamento foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de Bizkaia y el Comisionado 'España en libertad, 50 años' han homenajeado la figura de la escritora bilbaína Carmen Castellote, última poeta viva del exilio republicano.

El acto de reconocimiento tuvo lugar en la tarde de este lunes en el Itsasmuseum, el Museo Marítimo de la Ría de Bilbao, según han informado en una nota desde el Ministerio de Igualdad, de quien depende el Instituto de las Mujeres.

El homenaje contó con la presencia de la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández; la diputada Foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de Bizkaia, Teresa Laespada; la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro y la comisionada del programa "España en libertad, 50 años", Carmina Gustrán; acompañadas por la consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José.

El programa "reivindica el legado cultural de quienes mantuvieron viva la palabra más allá de nuestras fronteras" y, a su vez, "reconoce a la escritora por una vida dedicada a la palabra, la educación y la herencia del exilio".

Con este homenaje, tal y como han resaltado desde el Ministerio, "se destaca la trayectoria de una mujer que convirtió el desarraigo en lenguaje y la distancia en conciencia colectiva".

Carmen Castellote, han añadido, "representa a miles de niñas y niños que partieron durante la Guerra Civil, y cuya voz, desde lejos, nunca dejó de nombrar sus raíces".

Más allá del ámbito personal de la figura literaria de Castellote, la cita "honra también a quienes defendieron la memoria, la educación y la igualdad como pilares de una sociedad libre".

Durante el acto se recordó también a quienes defendieron la memoria, la educación y la igualdad como pilares de una sociedad libre que, en palabras de Cristina Hernández, supone "rendir tributo no solo a una mujer y a una obra, sino a toda una generación que fue arrancada de su infancia, de sus familias y de su lengua materna, para comenzar una vida nueva en tierras lejanas", en referencia los miles de niñas y niños que, como Castellote, partieron durante la Guerra Civil para ponerse a salvo.

El homenaje contó con una proyección inédita de un audiovisual sobre la vida y la trayectoria de Castellote, un espectáculo con música en directo y un coloquio en el que participaron Pilar Sancho, Carlos Olalla, Edurne Portela y Carmina Gustrán.

BIOGRAFÍA

Nacida en Bilbao en 1932, Carmen Castellote fue evacuada con cinco años como parte del contingente conocido como las "niñas de Rusia". En los internados de la Unión Soviética encontró en la lectura un refugio y en la escritura un espacio de regreso interior frente a la pérdida. Años más tarde, se instaló en México, donde dedicó su labor a la educación y la cultura, siempre desde un profundo compromiso humano.

Su obra poética aborda el exilio "sin rencor y la ausencia sin derrota, afirmando la dignidad como territorio irrenunciable" ya que, tal y como subrayó Hernández, "entre sus versos late la certeza de que la memoria es un acto de responsabilidad compartida".

Carmen Castellote, a sus más de noventa años actuales, está considerada una de las últimas voces vivas del exilio español y símbolo de una memoria que interpela al presente.