Intervalos de nubes y claros por la mañana en Euskadi y lluvia por la noche, con ascenso de temperaturas

BILBAO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este próximo jueves, día 8, un inicio de jornada con algunas nubes residuales y precipitaciones débiles en el tercio oriental, que irán desapareciendo.

A lo largo del día, el tiempo será más estable, con intervalos de nubes y claros y predominio de nubes medias y altas. Sin embargo, por la noche, con la llegada de un frente por el oeste, se esperan lluvias, sobre todo en el norte.

Las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, subirán aunque todavía no se descartan heladas puntuales en zonas del interior de Álava. El viento soplará del suroeste y se intensificará hacia el final de la jornada, con rachas muy fuertes en áreas expuestas.

En las capitales vascas las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados de San Sebastián, los 9 y 15 grados de Bilbao, y los 2 y 9 grados de Vitoria-Gasteiz.