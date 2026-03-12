Intervenidos 13 kilos de picadura de tabaco adquirida por internet y distribuida por paquetería en Bizkaia

Archivo - Imagen de un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

BILBAO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Patrullas Fiscales y de Fronteras (PAFIF,s) de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia han intervenido 13 kilos de picadura de tabaco adquirida por internet y distribuida por paquetería en el Territorio. El autor de los envíos residía en Valencia y los destinatarios se encontraban en Mungia, Zeberio, Bilbao, Balmaseda, Zierbena, Erandio y Santurtzi.

Según ha informado el instituto armado, las actuaciones se desarrollaron a lo largo de una misma semana del pasado mes de febrero, durante los servicios preventivos de análisis de riesgo e inspección de paquetería. En el transcurso de esta actividad, los agentes detectaron diversos paquetes que contenían una sustancia vegetal compatible con picadura de tabaco.

Las inspecciones permitieron localizar múltiples envíos, por lo que se requisó la mercancía, cuyo peso se elevaba a 13 kilos, y se procedió a la instrucción de las actas por presuntas infracciones a la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, que se remitieron a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Bilbao.

DE VALENCIA A BIZKAIA

El remitente de todos los envíos era la misma persona, un varón residente en la provincia de Valencia, que presuntamente distribuía la picadura de tabaco adquirida a través de internet, hacia diferentes localidades de Bizkaia.

A los destinatarios identificados, que residen en Mungia, Zeberio, Bilbao, Balmaseda, Zierbena, Erandio y Santurtzi, se les ha levantado tambien acta.