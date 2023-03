Investigado un menor de Bilbao por comprar tecnología de alta gama con datos obtenidos de otras personas mediante engaño

Suplantaba anuncios de pisos para alquilar en Bilbao por debajo del precio de mercado y así se hacía con los datos de los estafados



BILBAO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Guardias civiles del Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia han investigado a un menor de edad, como presunto autor de varios delitos de estafa a través de internet, al adquirir productos tecnológicos de alta gama valorados en 7.500 euros, con los datos identificativos de varias personas, obtenidos mediante engaño.

Según ha informado el Ministerio del Interior, agentes del Equipo @ tuvieron conocimiento de que se ofertaban pisos para alquiler a través de internet, con un precio de mercado inferior al establecido.

Ante esta oferta, rápidamente se interesaron varias personas con el objeto de arrendarlos. Para poder formalizar el contrato de alquiler, el estafador solicitaba a los interesados, de forma online, fotografía de sus DNI y copias de las tres últimas nóminas.

Una vez obtenida la documentación solicitada, adquiría productos electrónicos de alta gama a través de Internet. Para realizar las compras, utilizaba la opción de financiar el pago on-line, valiéndose de la documentación personal (DNI y nóminas) obtenida de manera ilícita.

Con la financiación aprobada, indicaban que la mercancía fuese remitida en Bilbao al lugar de trabajo de otra persona, quien desconocía que estaba colaborando en un hecho delictivo.

Los investigadores lograron detectar la fecha y hora de la entrega del primer paquete, de los cuatro que se habían adquirido de manera fraudulenta, y descubrieron 'in fraganti' a un adolescente cuando fue a recoger el bulto.

Durante la exploración al menor de edad, este identificó a un amigo, también menor y vecino de Bilbao, quien supuestamente era el que suplantaba los anuncios de alquiler de pisos, recababa los datos personales de los interesados y realizaba el fraude en las compras de productos tecnológicos, mientras él lo único que hacía era recoger la mercancía.

Gracias a la actuación de los agentes del Equipo @, se logró recuperar la mercancía y paralizar el envío del resto de paquetes, evitando así un grave perjuicio a las personas estafadas, no solo por el hecho de que hubiesen realizado compras financiadas a su nombre que posteriormente tendrían que abonar, sino que, por ser desconocedores de la estafa sufrida, podrían no pagar dicha compra, entrando a formar parte de listados de morosos.

RECOMENDACIONES

Por parte del equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia se recomienda, con el fin de evitar estas estafas a través de internet, no enviar nunca documentación personal (DNI, permiso de conducir, tarjetas bancarias o nóminas) a desconocidos.

También se aconseja comparar siempre con otras viviendas similares en la misma zona y sospechar siempre de los "reclamos" o anuncios con precios más bajos. Además, si no se puede visitar la vivienda y asegurarse de que el inmueble existe, se recomienda no alquilarlo. También se aconseja "aplicar el sentido común" y no creer en "grandes chollos, estupendos precios o fotos fantásticas".