Irantzu Lekue restaurará el mural del túnel de Teodoro Dublang de Vitoria tras los daños causados por un grafiti

VITORIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La artista gasteiztarra Irantzu Lekue restaurará el mural del túnel de Teodoro Dublang tras los daños causados por una pintada realizada apenas un día después de que el alumnado de IDarte concluyera su trabajo artístico, ha informado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz este martes.

Los trabajos comenzarán "de manera inmediata" y se prolongarán "aproximadamente una semana", han indicado desde el departamento de Espacio Público. Las labores incluyen la aplicación de un barniz antigrafiti que permitirá reforzar el mantenimiento futuro y evitar que nuevas pintadas puedan fijarse sobre la composición.

La concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, ha destacado que esta restauración es una "respuesta necesaria" para preservar el valor del trabajo realizado por los jóvenes. "Lo que ocurrió fue un desprecio al esfuerzo y al talento del alumnado", ha criticado.

Se trata de una pintada por la que el departamento de Medio Ambiente ha incoado ya un expediente sancionador al grafitero identificado como autor. La propuesta de multa es de 3.000 euros, a los que se suman 3.500 por daños ocasionados.