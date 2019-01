Iriarte advierte de que, ante "la unión" de los partidos de derechas, a los vascos "no nos va a quedar otra que unirnos"

Actualizado 26/01/2019 14:34:44 CET

La portavoz parlamentaria de EH Bildu dice que "aliarse y pactar con quienes pretenden arrebatarnos lo que nos corresponde no es el camino"

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha advertido de que ante la "unión" de los partidos de derechas, "los que no creen en nuestro pueblo, los que no lo respetan", a los vascos "no nos va a quedar otra que unirnos para defender lo que somos".

Iriarte ha participado este sábado en Bermeo en la presentación de la candidatura a la alcaldía del municipio de Bittor Asteinza. La cita ha contado también con la participación de la candidata a diputada general de Bizkaia, Bea Ilardia, según ha informado la coalición soberanista.

En su intervención, Iriarte ha lanzado un mensaje de unidad y ha deseado que "llegue a todas aquellas personas que creen que nuestro país solo puede avanzar desde la suma de fuerzas".

"Este mensaje de unidad está dirigido a quienes creen en nuestro país, en nuestros derechos y en nuestra libertad", ha subrayado Iriarte que ha advertido de que "los otros" -en referencia a las derechas españolas-, "los que no creen en nuestro pueblo, los que no lo respetan, esos sí que han decidido unirse".

"Han decidido que todo aquello que hemos construido durante décadas con mucho sacrificio se tiene que terminar. Nuestros derechos, nuestra conciencia de país, nuestra forma de vida, nuestra cultura, nuestra voluntad soberana. Con todo eso es con lo que quieren acabar", ha denunciado.

En contraposición, ha defendido que a los vascos que apuestan por construir un país "inclusivo, feminista, democrático y basado en la justicia social, no nos va a quedar otra que unirnos para defender lo que somos".

"Para defender las herramientas políticas, institucionales, sociales y económicas que necesitamos para ir construyendo una sociedad mejor. Porque esa tiene que ser nuestra meta compartida", ha destacado la portavoz de EH Bildu.

A su juicio, ante una situación como ésta, los intereses "partidistas y cortoplacistas" no pueden ni deben tener cabida. "Solo avanzaremos si quienes creemos en nuestro país, en los derechos nacionales y sociales trabajamos de la mano. Aliarse y pactar con quienes pretenden arrebatarnos lo que nos corresponde como pueblo no es el camino. El camino es la unión y el trabajo en común entre vascos y vascas", ha añadido.

Por su parte, la candidata a diputada general de EH Bildu, Bea Ilardia, ha reclamado otro tipo de políticas por parte de la Diputación de Bizkaia, "que pongan en el centro los intereses de la mayoría y no de una minoría".

Así ha remarcado que la Diputación va a gastarse 200 millones de euros en la ampliación de la Supersur, una carretera con un "escasísimo uso". "Porque la Diputación insiste en proyectos que no responden a los intereses de las personas que vivimos en Bizkaia. Esos 200 millones de euros más que van a invertir en la SuperSur son un claro ejemplo de ello. Doscientos millones de euros que hay que sumar a los mil millones que costó una infraestructura que casi nadie utiliza", ha denunciado.