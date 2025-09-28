Iriarte se muestra "preocupada" porque a PNV y PSE-EE "les dé igual tender la mano a EH Bildu o al PP"

SAN SEBASTIÁN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, ha mostrado su preocupación porque a "PNV y PSE-EE les dé igual tender la mano a EH Bildu o al PP" y ha expresado que "tendrán el apoyo de EH Bildu" si sus propuestas están encaminadas a "blindar los derechos de la ciudadanía y reforzar y renovar las políticas públicas".

Iriarte ha realizado declaraciones este domingo por la mañana tras un acto en San Sebastián en las que ha trasladado que "es el momento de que las políticas públicas tomen el rumbo necesario para responder a las necesidades de la ciudadanía y proteger sus derechos".

La portavoz de la formación soberanista considera que "vivimos momentos complejos y preocupantes" y que Euskadi "no es una excepción" en ese panorama global. "Este es el momento para que las políticas públicas tomen el rumbo necesario para responder a las necesidades de la ciudadanía y proteger sus derechos", ha insistido.

A EH Bildu, ha asegurado Maddalen Iriarte, le "preocupa que en estos momentos a PNV y PSE-EE les dé igual tender la mano a EH Bildu o al PP", algo que considera sucede desde que el "PP vasco entró en esa aritmética desde el momento de formar el gobierno de Gipuzkoa".

Así, ha manifestado que su partido tiene "total disposición" a llegar a acuerdos en los temas "que más preocupan a la ciudadanía, como la vivienda o los cuidados", así como en los Presupuestos, demanda "respuestas contundentes con una dirección clara" y apela a PNV y PSE a "decidir".

"¿Quieren acuerdos con quienes convierten la vivienda en un negocio o con quienes creemos que debe ser un derecho?, ¿quieren acuerdos con quienes desean que el euskera desaparezca o con quienes creemos que hay que revitalizar nuestra lengua?, ¿quieren acuerdos con quienes niegan el genocidio en Gaza o con quienes apostamos por la paz y el respeto a los derechos humanos en Palestina?", se ha preguntado, para concluir diciendo que si las propuestas van en su mismo sentido, "tendrán el apoyo de EH Bildu".