Irun despide este sábado al montañero fallecido en el alud de Panticosa del pasado lunes

Parte del equipo de rescate tras el alud en la zona del balneario de Panticosa (Huesca) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

SAN SEBASTIÁN 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad guipuzcoana de Irun despedirá este sábado a la tarde al montañero Eneko Arrastua, uno de los tres fallecidos en el alud del pasado lunes en Panticosa (Huesca).

El funeral en memoria de Eneko Arrastua, de 48 años y vecino de Irun, tendrá lugar en la iglesia de Santa María del Juncal a partir de las siete de la tarde.

En este accidente como consecuencia de un alud en Panticosa perdieron también la vida Jorge García Dihinx, médico de 55 años que ejercía en el hospital San Jorge de Huesca, y su pareja, Natalia Román, de 36 años. Además, una joven de Ordizia (Gipuzkoa) de 29 años de edad también resultó herida leve, pero el pasado martes fue dada de alta.