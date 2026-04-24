Irun (Gipuzkoa) colabora en el proceso de regularización extraordinaria para personas migrantes

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SAN SEBASTIÁN 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Irun está colaborando en el proceso de regularización extraordinaria para personas migrantes, cuyo plazo de solicitud se abrió el pasado día 16. Ante el aumento de solicitudes, el Consistorio guipuzcoano ha realizado un análisis para valorar cuál es la situación y el número de personas, y así "poder dar respuesta de la manera más eficiente posible".

En esa línea, ha recordado que este nuevo decreto recién aprobado exige a las personas solicitantes ciertos requisitos para poder solicitar dicha regularización, como residir en el Estado antes del 1 de enero de 2026 y acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud o carecer de antecedentes penales.

El Ayuntamiento irundarra ha apuntado que no corresponde a los municipios la tramitación de la regularización, sino solo realizar una valoración de vulnerabilidad de las personas migrantes que así lo soliciten.

Además, ese certificado sólo lo pueden cumplimentar los servicios sociales de cada municipio y las entidades sociales acreditadas por el Ministerio correspondiente, en este caso, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Irun ha tramitado más de 400 peticiones del citado certificado.

En Irun, actualmente hay una entidad acreditada, Txingudiko Elkarte Feminista y otra que lo ha solicitado. Es el área de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Irun quien puede expedir estos certificados de vulnerabilidad.

Los criterios a la hora de conceder el certificado de vulnerabilidad "son claros: va a ser universal, para las personas que cuentan con el padrón, padrón social o tengan asignado un/a técnico de referencia en los servicios sociales, al igual que se está realizando en el resto de los municipios de Euskadi".

Para ello, desde el Ayuntamiento de Irun se van a destinar los medios necesarios para poder llevar a cabo todo este proceso "con agilidad y las suficientes garantías tanto para la persona solicitante como para la administración municipal". En este contexto, se ha reforzado el servicio con la incorporación de una persona más, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante el previsible incremento de solicitudes.

Toda la información para poder tramitar la solicitud se encuentra en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Para solicitar cita para realizar el certificado de vulnerabilidad se puede realizar de manera presencial en el SAC o a través del correo electrónico en la dirección bienestarsocial@irun.org.