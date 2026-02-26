Irun (Gipuzkoa) solicita una compensación por las "infraestructuras de gran impacto" que afectan a la ciudad

La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda - AYUNTAMIENTO IRUN

La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha solicitado una "compensación directa" por las infraestructuras de "gran impacto" que colindan con el municipio guipuzcoano, como es el caso del aeropuerto de San Sebastián -ubicado en Hondarribia- o por la autopista AP-8, que "directamente cruza la ciudad".

Laborda ha realizado esta petición al hilo del inicio de la tramitación de la modificación de la normativa foral del IBI para introducir una nueva categoría vinculada a grandes infraestructuras (BICE). Esta permitirá a los ayuntamientos gravar a los denominados bienes e inmuebles de características especiales tales como puertos, aeropuertos o autopistas.

En el caso de Irun, el Ayuntamiento considera de aplicación el impuesto a la autopista AP-8 a su paso por el término municipal. "La infraestructura, considerada bien inmueble de características especiales al tratarse de una vía de peaje con instalaciones propias, atraviesa la ciudad de este a oeste y concentra un elevado volumen de tráfico, lo que supone una afección directa y continuada sobre el municipio", ha apuntado.

Además, una de las principales afecciones pasa por el Aeropuerto de Hondarribia, ya que este "impone un límite de altura en las edificaciones por la servidumbre" que afecta al municipio, lo que establece una cota máxima de 50 metros de altura general para la ciudad sobre el nivel del mar.

El Consistorio irundarra fundamenta su petición en "las externalidades negativas" asociadas a esta infraestructura, entre ellas el incremento de la contaminación atmosférica y acústica, la presión sobre el entorno urbano y los costes indirectos que asume el municipio. Por todo ello, se plantea la necesidad de que se analicen las afecciones que este tipo de infraestructuras generan con el fin de "articular mecanismos de compensación acordes al impacto real que soportan".

La primera edil ha destacado que "Irun es una ciudad que, por su posición geográfica, soporta diariamente el impacto de grandes infraestructuras como el aeropuerto con su cono de aproximación como foco principal, además del efecto que la autopista produce en el municipio con su tráfico internacional". "Pedimos que se analice nuestra petición, ya sea a través de este mecanismo actualmente en proceso de trámite o a través de otra figura que se considere más apropiada", ha añadido.