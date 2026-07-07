Iruña de Oca alcanza los 40 grados y Vitoria los 39,9

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BILBAO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad alavesa de Iruña de Oca ha registrado este martes una temperatura de 40 grados, un valor que se ha rondado en otras poblaciones del territorio. Así, se han alcanzado los 39,9 grados en la estación de medición de Arkauti (Vitoria) y los 39,5 grados en las de Zambrana (Berantevilla) y de Moreda.

Por zonas, las máximas en Euskadi se han dado en el Eje del Ebro, con una media de 39,2 grados. Le siguen la zona de transición, con 38,1 grados, y la zona catábrica interior, con 30,3. Por su parte, el litoral se ha quedado en un valor de 26,3 grados.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco tiene previsto volver a activar este miércoles el aviso amarillo, desde las doce del mediodía y hasta las seis de la tarde, ante la previsión de que se registren temperaturas muy altas.

En concreto, se espera que las temperaturas máximas ronden los 34 grados en la zona de transición y los 37 en eje del Ebro. En la costa se esperan 26 grados y en la zona cantábrica interior, 30.

La medida se repetirá el jueves, en el mismo horario. En este caso, se prevén máximas de 37 grados en eje del Ebro, 35 en la zona de transición, 31 en la zona cantábrica interior y 26 en el litoral.