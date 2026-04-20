Itsasmuseum Bilbao edita un manual de buenas prácticas para la conservación de embarcaciones tradicionales

Itsasmuseum Bilbao presenta el primer manual de buenas prácticas para la conservación responsable de embarcaciones tradicionales. - ITSASMUSEUM

BILBAO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Itsasmuseum Bilbao ha editado el primer manual de buenas prácticas para "guiar paso a paso" en la conservación responsable de embarcaciones tradicionales. Diseñado en seis idiomas, reúne años de "experiencia práctica especializada" que se "pone en manos de personas propietarias y aficionadas comprometidas con el patrimonio marítimo".

La guía se ha presentado este lunes en un acto con la presencia de la presidenta de Itsasmuseum Bilbao y diputada de Euskera, Cultura y Deporte de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, el director del museo, Jon Ruigómez, el responsable de Erain (el proyecto de carpintería de Itsasmuseum), Jon Ispizua, y la conservadora Carmen López.

Según han explicado, "se trata de un documento inédito en este ámbito, nacido desde el rigor, la experiencia práctica y el conocimiento acumulado durante años de trabajo en la conservación de embarcaciones históricas" en Itsasmuseum.

Su objetivo es "ayudar a conservar este legado vivo, poniendo en valor no solo su dimensión técnica, sino también su valor cultural, histórico y emocional".

La publicación está dirigida especialmente a personas que poseen o desean adquirir embarcaciones de madera, principalmente de hasta 8 metros de eslora, y que desean mantenerlas en uso "sin poner en riesgo su autenticidad ni su valor patrimonial".

A través de "un enfoque claro, didáctico y accesible", se ofrecen criterios y orientaciones para restaurar, conservar y mantener estas embarcaciones, "evitando intervenciones inadecuadas que, aunque bienintencionadas, pueden provocar daños irreversibles".

Su estructura se organiza por fases del proceso de restauración e incorpora plantillas, tablas de evaluación, cuestionarios y herramientas prácticas que permiten al usuario "avanzar paso a paso, lápiz en mano".

Además, incluye un glosario específico y está pensado para personas "con muy distintos grados de conocimiento del ámbito marítimo y de la restauración", desde asociaciones y navegantes, hasta particulares que se enfrentan por primera vez a la conservación de una embarcación de madera.

PENSAR ANTES DE INTERVENIR

"El manual no es un tratado de construcción naval, sino una guía para pensar antes de intervenir, para saber evaluar el estado de una embarcación, documentarla correctamente y aplicar principios fundamentales de conservación como la mínima intervención, la reversibilidad o el respeto por los materiales y técnicas originales", han destacado desde el museo.

Además, la publicación busca fomentar la reflexión sobre el valor patrimonial de estas embarcaciones, para lo que ofrece herramientas para que sus propietarios puedan identificar si se trata de "una embarcación histórica, tradicional o antigua", y actuar en consecuencia.

Itsasmuseum ha editado el manual en euskera, castellano, inglés, francés, catalán y gallego, y estará disponible tanto en formato físico como en descarga online para cualquier persona interesada.