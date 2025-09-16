Itsasmuseum Bilbao inaugura la exposición "Mujeres que tejieron la historia" de Tere Ormazabal y Esperanza Yunta

Exposición "Mujeres que tejieron la historia: un reconocimiento a la mujer en el trabajo durante los siglos XIX y XX". - ITSASMUSEUM

Rinde homenaje a los oficios femeninos invisibilizados durante el desarrollo económico de Bizkaia

El Museo Marítimo de Bilbao-Itsasmuseum acogerá hasta el próximo 9 de noviembre la exposición "Mujeres que tejieron la historia: un reconocimiento a la mujer en el trabajo durante los siglos XIX y XX", que rinde homenaje a los oficios femeninos "invisibilizados" durante el desarrollo económico de Bizkaia, a través de las miradas artísticas de la fotógrafa Tere Ormazabal y la pintora Esperanza Yunta.

El director de Itsasmuseum, Jon Ruigómez, junto a las artistas Esperanza Yunta (pintora grabadora) y Tere Ormazabal (fotógrafa), ha presentado este martes esta exposición que, según han destacado, "rescata y visibiliza el papel de la mujer en el ámbito laboral durante los siglos XIX y XX".

El proyecto, han detallado, "ofrece protagonismo a mujeres anónimas de Bizkaia que, a finales del siglo XIX y a principios del XX, desempeñaron un papel fundamental en la construcción de la sociedad actual". "Trabajaron arduamente, a menudo en contextos de pobreza, y su esfuerzo fue clave en la industrialización, dejando un legado incuestionable", han destacado.

La representación artística de los trabajos más duros y, frecuentemente menos reconocidos y valorados de la época, atraviesa toda la exposición, donde conviven la figuración, como explicación visual de los oficios, con la abstracción, que refleja "la vertiente más íntima y profunda de estas mujeres", han apuntado.

En las 31 obras expuestas, 13 dobles de Esperanza Yunta y 19 de Tere Ormazabal, la pintura y la fotografía se presentan como "dos disciplinas que se complementan y dialogan, ofreciendo al público una visión plural sobre las mujeres trabajadoras que, como tantas veces, fueron relegadas al olvido histórico", han subrayado.

Según han indicado, muchos de los oficios documentados están vinculados a la ría de Bilbao y a su vida económica y social, pero también se recogen otros trabajos, así como la condición de refugiadas de algunas mujeres y su lucha por sobrevivir.

DOS LENGUAJES, UN MISMO MENSAJE

La muestra se plantea como "un único proyecto con dos almas artísticas". Tere Ormazabal se aproxima a los oficios a través de la fotografía artística contemporánea y Esperanza Yunta, por su parte, utiliza técnicas mixtas -pintura, collage y elementos encontrados en la ría, como hierros o maderas- para evocar la memoria de estas mujeres.

Ambas autoras se inspiran en los trabajos que las mujeres comenzaron a desempeñar fuera del hogar a finales del siglo XIX y principios del XX. Así, en sus obras aparecen baserritarras, sardineras, sirgueras, cargueras, carboneras, costureras, cigarreras, obreras, prostitutas, lavanderas o planchadoras, representadas de manera artística y personal.

Se trata de un proyecto que busca "subrayar la creciente conciencia sobre la falta de representación femenina en los relatos históricos. La ausencia de estas voces no solo empobrece la narrativa, sino que priva a la historia de una perspectiva esencial: la femenina", ha detallado.

"Mujeres que tejieron la historia", han apuntado, reivindica así a las mujeres como "protagonistas activas de la sociedad". La exposición incorpora un audiovisual que entrelaza imágenes históricas procedentes de los Archivos Municipales de Bilbao, Bermeo, Muskiz, Lekeitio, Galdakao y Plentzia, así como del Euskal Museoa y el Museo de la Minería del País Vasco, con obras de las artistas participantes.

La cuidada selección de documentos, integrada visualmente con las piezas de la muestra, aporta "un contexto histórico y una narrativa emocional que enriquecen y profundizan el discurso expositivo", han remarcado.

AUTORAS

Para Esperanza Yunta, el proyecto nace de "una reflexión personal sobre la importancia de la ría en el desarrollo de Bilbao y sobre el papel de las mujeres en ese proceso industrial, económico y social".

Yunta define a las protagonistas de su obra como "mujeres Luna, mujeres en la sombra que escribieron, resistieron, amaron, desafiaron las normas". "Muchas fueron silenciadas por ser mujer. Mujeres con diferentes oficios, impuestos, heredados o buscados, que trabajaron con el mismo esfuerzo que los hombres, pero cobrando apenas un tercio de su jornal", ha añadido.

En su trayectoria artística, Tere Ormazabal ha explorado el bodegón como forma de expresión. En esta exposición vuelve a centrarse en él, subrayando la importancia de los objetos ligados a los oficios de las mujeres. Aísla elementos cotidianos -como las redes de las rederas, los cigarros de las cigarreras o el delantal de las criadas- y les confiere una dimensión artística.

Así, según han destacado desde el museo bilbaíno, "lo que a menudo pasa desapercibido adquiere personalidad y relevancia, transformándose en símbolo de la historia y el esfuerzo de estas mujeres, y dejando de ser meramente funcional para pasar a poseer una belleza intrínseca". En sus composiciones, Ormazabal resalta esta estética y las convierte en piezas que invitan a la contemplación.