La IV 'CórrELA' busca representar la realidad de una enfermedad que crece con 40 casos al año en Álava

Espera alcanzar los 1.600 participantes que pueden recorrer las distancias de 10, 5 y 1 kilómetro o adquirir un dorsal cero

VITORIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de 'CórrELA', la carrera y marcha inclusiva a favor de las personas enfermas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y sus familias, tendrá lugar el próximo 14 de septiembre para "representar la realidad de una enfermedad que crece con 40 casos al año en Álava".

La iniciativa ha sido presentada este miércoles en rueda de prensa por Txaro Mardaratz, presidenta de Adela Araba, y David Gómez, familiar de persona que falleció a causa de la ELA, acompañados de Arantxa Ibañez de Opacua, directora de Fundación Vital Fundazioa, y Kepa Ortiz de Urbina, responsable de Acción Social de Laboral Kutxa.

La carrera es un proyecto solidario impulsado desde 2022, año de su 25 aniversario, por la Asociación Adela Araba con el apoyo principal de Fundación Vital. Su objetivo es "sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de la ELA y su impacto, y recaudar fondos para los programas de atención de este colectivo".

La prueba, que puede hacerse en las distancias de 5 y 10 kilómetros, saldrá a las 10.30 horas desde la Plaza del Arca, con un recorrido íntegramente urbano por las calles de la ciudad. Asimismo, a las 12.30 dará comienzo la marcha solidaria de 1 km, con la que se posibilita la participación inclusiva, con sillas de ruedas, 'joelette', 'handbikes' o similares, gracias a la colaboración de Ezina Ekinez Egina y Montes Solidarios.

La organización espera superar la participación del año pasado y alcanzar las 1.600 personas. Las inscripciones pueden hacerse hasta el 10 de septiembre a un precio de 18 euros y 15 euros para las distancias de 10 y 5 Kms, respectivamente, y 8 euros para quienes se decanten por la marcha solidaria.

Habrá, además, un dorsal cero para aquellas personas que deseen colaborar. Toda la recaudación se destinará íntegramente a terapias de cuidado como fisioterapia, logopedia, acompañamiento activo, atención social, grupos de encuentro y ayuda mutua, formación especializada, préstamo de ayudas técnicas y talleres, tanto para las persona enfermas como para sus familias.

La recogida y entrega de dorsales y camisetas será en el Centro Comercial El Boulevard, el viernes 12 y sábado 13, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

La jornada contará, asimismo, con actividades paralelas como un rincón infantil (de 11.00 a 14.00 horas) y desde las 9.00 horas se podrá disfrutar de la dinamización de Jesús Gómez como 'speaker' de 'CórrELA' y DJ Ieltxu. Además, habrá una carpa informativa y venta de 'merchandaising' de la asociación. La entrega de premios y sorteos está prevista a partir de las 13.00 horas.

"ATENCIÓN ESTANCADA"

En el País Vasco se detectan 200 nuevos casos de ELA cada año, 40 de ellos en Álava. Esta enfermedad del sistema nervioso se caracteriza por una degeneración progresiva de las neuronas motoras que provoca dependencia física, pero mantiene intacto el estado cognitivo. En la actualidad, no existe tratamiento y la esperanza de vida ronda entre los tres y cinco años desde que aparecen los primeros síntomas.

Adela Araba ha manifestado que, "a pesar de los avances legislativos con el reconocimiento de derechos aprobados el pasado año en la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, la realidad de la atención a las personas enfermas de ELA y sus familias permanece estancada".

Al respecto ha recordado que el pasado 23 de julio se dio un nuevo paso con la publicación en el BOE del Real Decreto 667/2025, que aborda medidas urgentes para la atención de personas en fase avanzada de ELA, "aunque menos de un 10% de las personas atendidas por Adela Araba cumplen los criterios para acceder a estas medidas".

"En lo que llevamos de 2025, hemos acompañado a 29 personas enfermas, ocho de ellas con diagnóstico reciente y siete personas han fallecido sin poder acceder a los derechos reconocidos por la Ley", ha lamentado la asociación.