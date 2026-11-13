Iván Ferreiro repasa sus 35 años de carrera musical en la gira 'Hoy por Ayer' este sábado en el Kursaal de San Sebastián

Archivo - El cantante Iván Ferreiro. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El músico gallego Iván Ferreiro repasará sus 35 años de carrera musical en un concierto de su gira 'Hoy por Ayer', que tendrá lugar este sábado en el Auditorio Kursaal de San Sebastián dentro de la programación de Kursaal Eszena.

La actuación dará comienzo a las siete y media de la tarde en el auditorio donostiarra y todavía quedan algunas entradas, a 45 euros, a través de la web y taquillas del Kursaal.

Habrá hora joven, con entradas a tres euros, si quedan aún disponibles, para menores de 30 una hora antes del concierto en taquilla. Los desempleados podrán acogerse a esta promoción.

Ferreiro, una de las voces más reconocidas del panorama indie español, celebra sus 35 años de carrera musical con 'Hoy x Ayer', una gira retrospectiva donde el músico gallego repasará sus grandes éxitos desde el grupo Los Piratas hasta la actualidad.