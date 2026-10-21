'Jakindari' reúne a cerca de un centenar de entidades comprometidas con la cultura científica en Euskadi

'Jakindari' - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Jakindari', la alianza por la cultura científica, reúne ya a cerca de un centenar de entidades comprometidas con acercar el conocimiento científico a la sociedad vasca, con el objetivo de "reforzar la colaboración entre las organizaciones dedicadas a la divulgación científica, aprovechando las capacidades y fortalezas de cada una para ampliar el alcance de sus iniciativas y generar un mayor impacto social".

El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco ha celebrado este miércoles el segundo encuentro anual de 'Jakindari' en el Parque Tecnológico de Álava con la participación del consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación ha dedicado unas palabras a los asistentes al encuentro, en las que ha destacado que "es la primera vez que el Gobierno vasco desarrolla sus propias actividades de difusión científica y les dedica un volumen muy superior de recursos al que se dedicaba en años anteriores".

Asimismo, ha remarcado la importancia de las actividades de difusión científica, ya que "al poner la ciencia en el espacio público consiguen que socialmente se prestigie y, por tanto, se legitime". Ha añadido que esa legitimación social del conocimiento científico "es esencial para que las instituciones decidan dedicar políticas cada vez más ambiciosas y recursos crecientes".

'Jakindari' reúne a organizaciones de ámbitos muy diversos, desde centros de investigación e innovación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación hasta universidades, instituciones públicas, fundaciones, asociaciones, museos, centros culturales y bibliotecas.

Entre las entidades que forman parte de la alianza se encuentran centros de investigación e innovación como DIPC, AZTI, CICenergiGUNE y Tecnalia; universidades y agentes del ámbito académico como EHU, Universidad de Deusto, Mondragon Unibertsitatea y la Cátedra de Cultura Científica de la EHU; instituciones y entidades públicas como Ikerbasque, Innobasque e Ihobe, así como diversos ayuntamientos; fundaciones y asociaciones como Aranzadi, Jakiunde y ZarautzOn; y espacios de divulgación y cultura como el Aquarium, Laboratorium y Tabakalera.

INICIATIVAS

Durante este primer año, 'Jakindari' ha impulsado distintas iniciativas para favorecer la cooperación entre sus integrantes. Entre ellas, destaca 'Jakinaldia', la primera experiencia de programación colectiva de actividades de divulgación científica en torno al eclipse, que ha permitido coordinar esfuerzos y acercar la ciencia a públicos diversos.

En cuanto a la plataforma 'ZientziaKlik', a lo largo de este año se ha consolidado como una herramienta al servicio de la comunidad científica y divulgadora. Hasta la fecha, ha publicado más de 500 eventos organizados por más de 50 entidades en alrededor de 35 municipios, para dar visibilidad a la oferta de actividades científicas y tecnológicas y facilitar el acceso de la ciudadanía a estas propuestas.

El departamento ya ha resuelto la primera convocatoria de ayudas, 'Ezagutza Zabaltzen', destinadas a financiar proyectos de difusión social del conocimiento científico promovidos por entidades adheridas a 'Jakindari'.

Esta iniciativa busca fomentar la colaboración entre las organizaciones y favorecer el desarrollo de proyectos compartidos. En total, se financiarán catorce proyectos: once impulsados por entidades de forma individual y tres desarrollados en agrupación. Entre las entidades beneficiarias se encuentran universidades, centros de excelencia y centros de investigación cooperativa.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

El segundo encuentro anual de 'Jakindari' ha combinado el intercambio de experiencias con la formación y el trabajo colaborativo. Uno de los espacios de la jornada ha sido el museo de proyectos, una exposición en la que las entidades participantes han mostrado y explicado iniciativas de divulgación científica que han llevado a cabo. Este espacio ha permitido conocer experiencias concretas, compartir aprendizajes y dar visibilidad al trabajo de las organizaciones que forman parte de la alianza.

El programa ha incluido también dos sesiones de formación dirigidas a las entidades participantes, con el propósito de reforzar sus capacidades en el ámbito de la divulgación científica.

La jornada ha concluido con un espacio colaborativo de trabajo en grupo, concebido para identificar intereses compartidos, explorar nuevas vías de cooperación y plantear posibles proyectos conjuntos. El objetivo es que el encuentro no se limite al intercambio de experiencias, sino que contribuya a "generar nuevas relaciones e iniciativas que puedan desarrollarse en el futuro".