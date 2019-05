Jamiroquai, nuevo cabeza de cartel de BIME Live

Publicado 16/05/2019 18:26:27 CET

Michael Kiwanuka, Morgan, The Divine Comedy y Do Nothing se unen a la nómina de artistas del festival del otoño

BILBAO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Jamiroquai se ha sumado al cartel de BIME Live para hacer "vibrar" al público del festival que tendrá lugar los días 1 y 2 de noviembre en el BEC! de Barakaldo. Artífices del resurgimiento del funk en los 90 y elevados a la "categoría de icono", y liderados por el carismático Jay Kay, la banda británica ha vendido más de 27 millones de discos en todo el mundo, "marcando el sonido una década y dejando una huella que llega hasta músicos como Pharrel Williams", han destacado los organizadores.

Además, Michael Kiwanuka, Morgan, The Divine Comedy y Do Nothing se han unido a la nómina de artistas del festival del otoño. Dueño de una voz "increíblemente suave y conmovedora, que recuerda a la de algunos de los grandes como Otis Redding o Van Morrison", Michael Kiwanuka irrumpió en la escena musical en 2012 con 'Home again' para "enamorar" al público y a la crítica, ganando el prestigioso galardón BBC Sound de ese mismo año, han destacado desde el festival.

Desde entonces, con varios discos a sus espaldas y colaboraciones con artistas del calibre de Dan Auerbach, Kiwanuka se ha asentado como una de las figuras claves para entender el soul de nuestro tiempo. El músico londinense vuelve a BIME Live tras su paso por la edición de 2015, para dar "buena prueba de su brillante trayectoria".

Morgan nació en Madrid hace seis años convirtiéndose en una de las bandas de referencia del panorama nacional actual. Con 'Air', su último trabajo, cuelgan el cartel de 'no hay entradas' allá por donde van. Canciones que nacen del rock americano, pero que viajan por el folk y el soul sostenidas sobre la "hipnótica" voz de Carolina de Juan. Morgan pisará los escenarios de BIME Live para mostrar al público del festival la "maestría de un directo honesto y labrado entre kilómetros y kilómetros de carretera", han apuntado.

The Divine Comedy es la banda de Neil Hannon, uno de los compositores más influyentes y carismáticos del pop de las últimas décadas. Regresa con 'Office Politics', un nuevo álbum que verá la luz el próximo 7 de junio y que la banda presentará en directo en noviembre en una gira que arrancará en BIME Live.

Por último, el cuarteto de Nottingham 'Do Nothing' es una de las promesas destacadas que llegan desde Reino Unido y que cierra la tanda de nuevas confirmaciones del festival con el la "cosecha de elogios" que está generando su recién publicado single 'Gangs'.