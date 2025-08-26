Los jardineros de Vitoria cumplen cinco meses de huelga sin vislumbrar el final del conflicto

Archivo - Manifestación de trabajadores de Enviser - SINDICATOS DE ENVISER - Archivo

Reclaman que Enviser y Ayuntamiento "asuman sus responsabilidades para volver a la normalidad y superar sus precarias condiciones laborales"

VITORIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los jardineros de Vitoria-Gasteiz cumplen este martes cinco meses en huelga indefinida para reclamar mejoras en sus condiciones laborales sin vislumbrar el final del conflicto y "determinados a continuar la huelga hasta conseguir un convenio propio digno".

La plantilla de Enviser, la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad, ha señalado que "no se vislumbra el final del conflicto ante la última oferta realizada por el Gobierno Vasco".

En este sentido, ha calificado como de "abusivos" los servicios mínimos instaurados por el Ejecutivo Autonómico desde el pasado mes de junio y ha demandado "buscar una solución que realmente ponga fin al conflicto".

Los sindicatos ELA, LAB y ESK rechazaron la última oferta presentada por el Gobierno Vasco en julio y han censurado que, tanto Enviser como el Ayuntamiento de Gasteiz, "están actuando de manera totalmente irresponsable" para tratar de poner fin a la huelga.

Tras denunciar que sus salarios son "muy bajos" y que seguirán plantándose "ante la precariedad laboral que sufren", han agradecido el apoyo recibido por parte de la ciudadanía y han requerido a Enviser y al Ayuntamiento a que "asuman sus responsabilidades para volver a la normalidad, y superar las condiciones precarias" del personal contratado.

Los sindicatos volverán a la plaza de la Virgen Blanca este martes y el próximo jueves para seguir recabando firmas de la ciudadanía en apoyo a sus reivindicaciones laborales.