Jarki reivindica pintadas contra medios de comunicación a los que acusa de ser "cómplices de la guerra imperialista"

SAN SEBASTIÁN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización independentista Jarki ha reivindicado pintadas contra las sedes de dos medios de comunicación, en San Sebastián y en Vitoria, a los que acusa de ser "cómplices de la guerra imperialista y de la miseria".

En su perfil en redes sociales, Jarki, que forma parte de la coordinadora independentista Jardun, ha reivindicado a través de un vídeo las pintadas aparecidas en las sedes de dos medios de comunicación, uno de ellos una radio en la capital guipuzcoana y otro un periódico en Vitoria, en las que se puede leer en euskara 'Cómplices de la guerra imperialista y de la miseria'.

Desde Jarki han denunciado que "tenemos en la prensa de Euskal Herria a los portavoces autorizados de la burguesía embadurnada de estiércol y al servicio del capital al servicio".