Jauregi prevé una pérdida de ventas en la Fabricación Avanzada vasca de hasta 25 millones anuales por aranceles de Trump

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en la rueda de prensa previa a la reunión - EUROPA PRESS

El consejero dice que el sector afronta un "crecimiento con incertidumbre" en EEUU pese a su "alto valor añadido"

BILBAO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, ha explicado que el sector vasco de la Fabricación Avanzada "afronta un escenario de crecimiento con incertidumbre en el mercado estadounidense" y estima una pérdida de ventas de "entre 20 y 25 millones de euros" anuales, pese a su "alto valor añadido" y a exportar un producto "que no lo pueden hacer".

Jauregi ha presidido este lunes la mesa sectorial de la fabricación avanzada celebrada en el edificio de la Plaza Bizkaia de Bilbao, en el marco de una ronda de contactos que su departamento está llevando a cabo para "apoyar a las empresas e industria y el empleo en los sectores más afectados por la situación arancelaria derivada del acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos".

A la mesa han acudido, además de la representación del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad; los representantes de las principales empresas del sector -DanobatGroup, Fagor Automation, Fagor Arrasate, Loire Gestamp, Goizper, Shuton, Izar, Heroslam y Biele-; además del clúster AFM; el diputado foral de Promoción Económica de Gipuzkoa, Unai Andueza; y representantes del departamento de Hacienda, de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, de Elkargi y de Confebask.

El consejero ha contextualizado que el de la fabricación avanzada es un sector "altamente exportador", que vende más del 85% de su producción al exterior. El pasado año, su negocio en el mercado extranjero fue de 1.328 millones de euros, 225 millones de ese total con destino a Estados Unidos, el 16,94%.

Los 1.328 millones de euros exportados por la industria de la Fabricación Avanzada vasca supusieron algo más del 4% del total de las ventas al exterior de Euskadi, 30.963 millones de euros. Según el consejero, se estima que el sobrecoste derivado de los aranceles en el sector podría ascender a cerca de 32 millones de euros, "con una pérdida de ventas estimada en Estados Unidos de entre 20 y 25 millones".

Pese a la estimación, desde el departamento consideran que el sector de tecnología de Fabricación Avanzada vasco "afronta un escenario de crecimiento con incertidumbre" en el mercado estadounidense.

Jauregi ha vuelto a incidir en la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos, mediante la que, aduciendo que la entrada de determinados bienes puede suponer una amenaza para la seguridad nacional, podrían aplicar al 15% de arancel general una subida adicional del 25%. "Puede haber componentes que quizá sí tienen que sufrir el 50%", ha reconocido.

El consejero ha matizado que "además del impacto directo de los aranceles de la administración americana, la situación de "incertidumbre general amenaza con frenar las inversiones el año 2026", lo que tendría "un impacto directo en el sector", de ahí la necesidad de compartir con el sector "análisis, diagnósticos e iniciativas" en su apoyo y comprobar la eficacia del escudo comercial del Gobierno vasco.

"NO LO PUEDEN HACER EN EEUU"

Por otra parte, el consejero ha puesto en valor el "alto contenido tecnológico" de la máquina herramienta vasca "y también que lo que hacemos aquí no lo pueden hacer en Estados Unidos".

"En términos de sustitución del producto, un producto diferenciado por el alto valor añadido que tiene en términos tecnológicos, va a ser más difícil para los Estados Unidos. Quizás sufra más por la incertidumbre en general y la falta de inversiones de las empresas americanas que pueda tener, pero si Estados Unidos se va a reindustrializar, para hacerlo va a necesitar máquina herramienta, no pueden producir esa máquina herramienta, y por tanto esperemos que nos la compren a nosotros", ha afirmado.